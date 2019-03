Ha avuto inizio sabato pomeriggio il sedicesimo turno di campionato in Prima categoria, con la vittoria del Monteodorisio ai danni dello Spal Lanciano, uscito sconfitto 3-2. A decidere le sorti della partita, la doppietta di Domenico Ferrazzo (17’, 83’) ed il gol col selfie alla ‘Totti’ di Colaiacavo (47’) per i casalinghi, mentre gli ospiti sono restati aggrappati al match grazie alle reti di Taraborelli (18’) e di D’Ulisse (71’). Bel gesto di fair play per Di Paolo che, dopo aver segnato aiutandosi con entrambe le mani nel finale, ha poi dichiarato all’arbitro l’irregolarità del proprio gesto e la rete- anticipatamente assegnata agli ospiti- è stata annullata. Nell’altra sfida del sabato pomeriggio, lo Sporting San Salvo riceve una brutta sconfitta esterna contro il Marcianese per 4-2. A Lanciano hanno deciso la partita le reti di Aielli, Fiorani, Memmo e Di Piero per i casalinghi, mentre per i sansalvesi a poco sono serviti i gol di Ramundi e D’Aulerio. Lo Sporting rimane così fermo a quota vent’uno punti, a pari punti con la Spal Lanciano. Oggi pomeriggio, invece, gara sospesa al ventiduesimo a Vasto nella partita tra l'Incoronata Calcio ed il Real San Giacomo 2006. La capolista Palombaro vince di nuovo in casa 2-0 contro il Fresa Calcio, mentre perdono sia il Real Montazzoli (2-0 contro la Casolana Calcio) che lo Scerni (2-0 contro il Roccaspinalveti). Finisce a reti inviolate la partita Trigno Celenza-Casalbordino.

Tutti i risultati della Prima Categoria girone B:

Guastameroli-Paglieta 1-0

Incoronata Calcio Vasto- Real San Giacomo 2006 (sospesa)

Marcianese-Sporting San Salvo 4-2

Monteodorisio-Spal Lanciano 3-2

Palombaro-Fresa Calcio 2-0

Real Montazzoli-Casolana Calcio 0-2

Scerni-Roccaspinalveti 0-2

Trigno Celenza-Casalbordino 0-0

Dopo un mese di stop, tornano in campo le squadre del girone G di Seconda categoria e ad aprire le danze è lo scontro al vertice tra il Montalfano e San Buono,rispettivamente prima e seconda in classifica. Al termine della partita il San Buono ha dovuto cedere il passo alla capolista, quest’ultima vittoriosa grazie alle reti di Auriemma e Carlucci. Con questa vittoria il Montalfano sale a quota 39 punti distaccando proprio i giallorossi di dieci lunghezze. Mentre tra Piazzano e Gissi ieri pomeriggio è finita 1-0 allo stadio comunale di Montemarcone. I biancorossi con questa vittoria salgono nella zona playoff, mentre i giallorossi rimangono terzi in classifica a quota 27 punti. Gara sospesa a Carunchio per impraticabilità del campo dopo il primo tempo terminato 0-0. Vince il Real Montalfano 2-1 in trasferta a Castel Frentano, mentre il Real Porta Palazzo riceve una sconfitta casalinga contro l'ottima formazione del Mario Tano.

Tutti i risultati della Seconda categoria girone G:

Carunchio-Mario Turdo (sospesa)

Castel Frentano-Real Montalfano 1-2

Montalfano-San Buono Calcio 2-1

Piazzano-Gissi 1-0

Real Porta Palazzo-Mario Tano 0-2

Fossacesia 90- New Archi Pierano 1976 0-0

Odorisiana Calcio- Villa Scorciosa (rinviata)

A Carpineto accade quello che non dovrebbe avvenire. Tra il Carpineto Sinello ed il Guilmi (in casa in attesa di riavere la possibilità di giocare sul proprio campo) la partita non avrà un esito finale. Infatti a pochi minuti dalla fine, gli animi si scaldano e, dopo il rigore fischiato a favore degli ospiti, l'arbitro viene spintonato dai giocatori del Carpineto, cade per terra e rialzandosi non ha dubbi: la partita non proseguirà. Quasi sicuramente la vittoria verrà assegnata a tavolino al Carpineto, ma ancora non è stato comunicata nessuna notizia a riguardo. Non si è giocata la partita Casalanguida-Virtus, rinviata a data da destinarsi, mentre i Lupi Marini vincono 2-1 tra le mura amiche contro il Lentella. Parreggio a suon di gol tra il Real Liscia e Pollutri (3-3),in un match condizionato dalla pioggia- davvero incessante e si è giocato al limite della regolarità- e da alcuni dubbi sulla validità dei gol degli ospiti (forse in due dei tre gol la posizione dei realizzatori era in fuorigioco). Stesso esito per la sfida Sangiovannese-Vasto Calcio. Nel match delle 17:30 tra il Real Cupello e lo Sporting Vasto il risultato finale fa gioire i padroni di casa, i quali superano per 2-1 gli avversari.



Tutti i risultati della Terza categoria girone vastese:

Casalanguida-Virtus (rinviata)

Guilmi-Real Carpineto Sinello (sospesa)

Lupi Marini-Lentella 2-1

Real Cupello-Sporting Vasto 2-1

Real Liscia-Pollutri Calcio 3-3

Sangiovannese-Vasto Calcio 3-3