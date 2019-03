Sotto la pioggia e la nebbia al comunale di Cupello si affrontano l’U.S. San Salvo e la Vastese Calcio 1902, nell’altro derby in programma. I vastesi senza Soria con la febbre da diversi giorni. Al termine dei novanta minuti festeggia la terza vittoria consecutiva il San Salvo di mister Gallicchio vincendo 2-1.

La partita. Si ritrovano come avversari gli ex di turno Triglione e Battista tra le fila bianco blu, e Giuliano e Spagnuolo in maglia biancorossa. Primi minuti del match caratterizzati da una fase d’installo tra le due squadre. Prima azione da gol per i sansalvesi all’8’ dopo un errore a centro campo dei biancorossi, viene servito Marinelli che a tu per tu con il portiere manda la sfera di poco fuori alla sinistra del palo. Ammonito Spagnuolo due minuti dopo per un fallo tattico a centro campo. I bianco blu giocano con la difesa alta e le due punte pressano i difensori vastesi cercando di rubare palla per poi ripartire in contropiede. Al 19' una punizione dalla sinistra di Quaranta serve Marinelli che di testa sblocca il risultato e va ad esultare sotto ai propri tifosi (1-0). Alla mezz’ora del primo tempo la situazione è ferma ancora sull’1-0 peri sansalvesi, con i vastesi che fanno fatica a cercare lo specchio della porta, pescati in fuorigioco in diverse occasioni. Al 35’ il tiro di Tarquini viene respinto da Catterani, la sfera poi si avvicina verso la linea di porta dove c’è Bonuso pronto al tiro, ma la difesa bianco blu si salva spazzando via. Un minuto più tardi Bonuso davanti alla porta colpisce il palo. Ancora avanti la Vastese al 40’ con Spagnuolo che in area si ritrova la palla trai piedi, ma calcia fuori di un soffio e la sfera scivola sul fondo del campo. Si va negli spogliatoi sull’1-0. Cambi tra le fila biancorosse: nella ripresa entra Berardi al posto di D’Adamo prima del calcio d'inizio . Al 54' arriva il raddoppio per il San Salvo grazie a D'Aurelio che serve Di Pietro e quest'ultimo la infila in rete. Un minuto più tardi la Vastese accorcia le distanze grazie alla new entry De Fabritiis che di testa realizza il suo primo gol in biancorosso (2-1). Al 71' i ragazzi di mister Vecchioti vicino al gol con un cross inisidioso dalla sinistra che finisce nei pressi della linea di porta avversaria, ma Ramundo scaraventa la palla in fallo laterale. Dall'altra parte il San Salvo scappa sulla fascia e serve Di Ruocco, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa vastese. La partita è apertissima. Nei minuti successivi i vastesi non riescono a siglare la rete del pareggio e dopo i cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio e a festeggiare è l'U.S. San Salvo che conquista la terza vittoria consecutiva e si proietta sempre di più verso l'obiettivo playoff.

U.S.San Salvo - Vastese 2-1

U.S. San Salvo: Cattenari, Triglione, Ramundo, Quaranta, Felice, Luongo, D’Aurelio, Battista, Marinelli, Di Ruocco, Di Pietro S. A disposizione:Raspa, Izzi, Pollutri, Pantalone, Di Pietro G.,Argirò, Colitto. Allenatore: Claudio Gallicchio.

Vastese Calcio 1902: Leo, De Fabritiis, Stigliano, D’Ambrosio, Giuliano, SPagnuolo, Balzano, D’Adamo, Tarquini,Cataruozzolo, Bonuso. A disposizione: Antenucci, Napolitano, Castello, Marinelli, Berardi,Marchioli, D’Angelo. Allenatore : Massimo Vecchiotti

Reti: Marinelli (17') e Di Pietro (54') per il San Salvo; De Fabritiis (71') per la Vastese Calcio

Tutti i risultati della ventunesima giornata:

Acqua & Sapone - Francavilla Calcio1-2

Capistrello - Avezzano 2-3

Martinsicuro – Alba Adriatica 1-1

Montorio 88 – Renato Curi Angolana 1-0

Pineto Calcio – Torrese 0-0

S.Salvo – Vastese Calcio 1902 2-1

Sulmona Calcio – Miglianico 0-1

Vasto Marina – Cupello Calcio 0-1