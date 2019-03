La BCC Vasto Basket non riesce nell'impresa di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. Nella trasferta in casa dell'Ambrosia Bisceglie gli uomini di coach Di Salvatore reggono appena un quarto, il primo, chiuso sul 20-17 per i padroni di casa. Poi percentuali basse al tiro per i vastesi, e la grande forza del Bisceglie, hanno fatto aumentare il distacco con il passare dei minuti fino all'85-63 con cui si chiude la partita. Domenica prossima per la formazione del presidente Spadaccini avrà l'occasione di rifarsi nella sfida casalinga con il Mola.



La cronaca. Inizia il match e dopo la tripla sbagliata da Stella è Mirone a segnare i primi due punti per la BCC Vasto Basket. Seconda azione simile alla prima, con Lagioia che riesce a segnare il suo primo canestro da tre della gara. Passano i primi minuti e il Bisceglie inizia a marciare spedito, portandosi in vantaggio sul 10-5. Tante palle perse dai vastesi che però poi hanno la forza di ritrovare il pareggio con Lagioia, ancora da 3. Allungano di nuovo i pugliesi, che risalgono a +6 ma vengono nuovamente incalzati dagli ospiti. Il primo quarto si chiude con il Bisceglie avanti 22-17.

Si torna in campo e il primo canestro porta la firma di Drigo (22-17). Il Bisceglie prova ad allungare e ci riesce, anche perchè le percentuali al tiro sono disastrose, in 7 minuti appena due punti messi a segno. Ci provano Durini e Lagioia a ricucire il distacco, ma i padroni di casa riescono a mantenere sempre il vantaggio in doppia cifra (38-28). Nel finale del quarto è Corral che può andare in lunetta dopo il fallo subito e segnare uno dei due tiri concessi per il 39-28 che chiude la prima metà di gara.

Seconda metà di gara che si apre con il canestro di Corral, poi è gara di schiacciate tra Mirone e Drigo, che vanno a segno tra gli applausi del pubblico con il distacco che rimane invariato (43-30). I padroni di casa non mollano e salgono al massimo vantaggio, +16, con i vastesi che devono rinunciare a Lagioia che commette il suo quarto fallo. Come già accaduto nel secondo quarto, anche in questo parziale la BCC Vasto Basket non riesce ad andare a segno, mentre gli uomini di Scoccimarro lo fanno con continuità. I pugliesi mettono la vittoria in cassaforte portando il punteggio sul 51-30 con un Corral in stato di grazia. Si va avanti con lo stesso copione, con Dipierro che prova a dare una scossa ai suoi compagni infilando due triple consecutive (60-44) che però servono a poco perchè poi Stella segna anche lui dalla lunga distanza per il 63-44. È ancora il Bisceglie a segnare, con Caceres che, a fil di sirena, porta sul 65-44.

Ultimi dieci giri di lancette che si aprono ancora con i canestri dei padroni di casa, intenzionati a dare ancora sostanza al loro punteggio. I biancorossi subiscono il gioco degli avversari, che salgono fino al +30, prima che Dipierro spezzi il monologo del Bisceglie (74-46). La partita è ormai segnata e a nulla serve la buona volontà della BCC Vasto Basket che prova a limitare il passivo. Finisce 85-63.

Ambrosia Bisceglie - BCC Vasto Basket 85-63

Ambrosia Bisceglie: Torresi 11, Gambarota 2, Stella 20, Drigo 11, Falcone ne, Abassi 6, Corrall 23, Caceres 8, Cena 4, Vitanostra 0. Coach: Scoccimarro

BCC Vasto Basket: Dipierro 15, Antonini 2, Di Tizio 12, Ierbs 0, Durini 4, Menna 3, Martelli 6, Cordici 3, Lagioia 14, Mirone 4. Coach: Di Salvatore