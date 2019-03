Archiviata la sconfitta di domenica scorsa la BCC San Gabriele è tornata alla vittoria battendo 3-0 il Campobasso e continua a marciare in testa al girone A del campionato di serie C. Partita senza storia quella andata in scena alla Palestra di via Silvio Pellico, con le ragazze di Ettore Marcovecchio che hanno surclassato nettamente le avversarie imponendo parziali che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il primo set si è chiuso sul 25-10, solo nel secondo le molisane hanno provato a restare in partita ma alla fine sono state costrette a cedere il punto sul 25-18. Il terzo e ultimo set è stato ancor più perentorio, con il Campobasso che si è fermato appena a 9 punti messi a segno.

Una delle chiavi vincenti delle gabrieline è stato il servizio, con ben 3 giocatrici abili a mettere in difficoltà con la battuta al salto la difesa avversaria. Con l'assenza della palleggiatrice titolare Serena Mariani, fuori da 10 giorni per infortunio, è toccato ancora una volta a Caterina De Marinis agire in cabina di regia. L'highlander della San Gabriele, che quest'anno si è rimessa in gioco in questo nuovo ruolo, ha disputato una prova positiva, mostrando miglioramenti rispetto alla partita di Termoli. Si è rivista in campo anche Giada Innocenti, che ha dato una mano alla squadra per portare a casa il risultato.

Sabato prossimo la BCC San Gabriele già qualificata ai playoff sarà di scena ad Orsogna contro una Virtus che è alla ricerca di un posto tra le prime quattro per poter accedere alle sfide promozione e contestualmente evitare i playout.

La classifica

29 BCC San Gabriele

28 Sambuco Volley

25 Pallavolo Teatina

17 Virtus Orsogna

17 Bper Lanciano

14 Nuova Pallavolo Campobasso

11 Italiangas Termoli

3 Altino