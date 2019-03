Dura appena 26 minuti la sfida della 14ª giornata di campionato tra Audax Palmoli e Centro Ester. La pioggia caduta sin dalle prime ore della giornata ha inzuppato la superficie in terra battuta del campo, rendendolo impraticabile. Il lavoro degli addetti al campo, che hanno portato via una parte dell’acqua, ha indotto l’arbitro ad iniziare la gara pur in condizioni precarie. Già dai primi minuti la pioggia, aumentata d’intensità, ha creato grandi pozzanghere in campo, costringendo le giocatrici ad affidarsi ai lanci lunghi per evitare di perdere palla. Difficoltà anche per i componenti delle panchine e per il guardalinee sotto la tribuna, costretto a spostarsi verso il centro del campo in più di una circostanza. Brividi in campo quando la palla arrivava nei pressi delle due porte, con il Centro Ester che al 23’ è andato vicino alla rete colpendo un palo dopo azione sulla sinistra. La pioggia non ha lasciato tregua e così, al 26’, l’arbitro Casalvieri ha preso la decisione di mettere fine alla contesa. Squadre al caldo negli spogliatoi e match che verrà recuperato secondo indicazioni della lega dilettanti. Un peccato per le due squadre, che si erano scaldate nonostante la pioggia battente. Pessime le condizioni del campo sportivo, inadatto ad ospitare una categoria importante come la serie B.

Audax Palmoli - Centro Ester (sospesa al 26' del primo tempo)

Audax Palmoli: Altieri, Mancini, Savelli, Pelliccia, Montelli, Pasciullo, Montelli, Pasciullo, Di Ninni, D’Angelo, Bolognese, Pastò, Ciccalè. Panchina: Berardini, Marino, Ricci, Cicala, Angelone, Ferrelli, Cravero. Allenatore: Di Santo

Centro Ester: Del Pizzo, De Cicco, Sorriso, Beato A., Canonico, Righetti, Sorrentino, Del Prete, Di Marzo, Beato S., Palescandolo. Panchina: Pascale, Cammardella, Ferrara, Sicilia. Allenatore: Gentile

Arbitro: Casalvieri (Avezzano)