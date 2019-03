Il Vasto Marina all’Aragona ospita il Cupello Calcio nell’altro derby in programma per la ventunesima giornata di campionato di Eccellenza abruzzese. Privi di Napolitano (squalificato), Direttore (ancora problemi con il trasferimento), e degliinfortunati D’Alessandro, Cesario e Montesano, il Vasto Marina nel primo tempo riesce ad andare in gol, ma la posizione dell’attaccante biancorosso è irregolare. A sbloccare il risultato è Avvantaggiato al 43' dal dischetto. Successivamente Pendenza trova lo specchio della porta e segna, ma il guardialinee alza la bandierina: gol annullato per fuorigioco. Il primo tempo termina così con i cupellesi avanti 1-0. Nella ripresa il Cupello vicino al raddoppio in più di una occasione, mentre il Vasto Marina al 75' su una punizione di Torres trova una deviazione fortuita di Galiè, ma la palla esce di un soffio fuori. Si va verso la conclusione della partita con il Cupello avanti in cerca del secondo gol per chiudere definitivamente la pratica. Il gol non arriva, ma il triplice fischio sì e Avvantaggiato e compagni possono esultare.

Formazioni

Vasto Marina: Cialdini, Galiè, Lupo,Baldares, Di Biase, Scarano, Ciccotosto,Marinelli, Torres, Di Santo, Di Capua. A disposizione: Canosa, Forte G., Forte D., Nocciolino, Paglione, Monachetti, Santoro. Allenatore: Roberto Battista

Cupello Calcio: Ottaviano,Antenucci, Del Bonifro, Ligocki, Martelli, Benedetti, Dantonio, Quintiliani, Pendenza, Avantaggiato, Marchioli. A disposizione: Capitoli, Quintiliani S., Luciano, Berardi, Nanni, Tucci, Fiermonte. Allenatore: Giuseppe Di Francesco

Tutti i risultati della ventunesima giornata:

Acqua & Sapone - Francavilla Calcio1-2

Capistrello - Avezzano 2-3

Martinsicuro – Alba Adriatica 1-1

Montorio 88 – Renato Curi Angolana 1-0

Pineto Calcio – Torrese 0-0

S.Salvo – Vastese Calcio 1902 2-1

Sulmona Calcio – Miglianico 0-1

Vasto Marina – Cupello Calcio 0-1