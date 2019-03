Vittoria casalinga per il Monteodorisio che alle 14:30 di questo pomeriggio è scesa in campo contro lo Spal Lanciano, sconfitto 3-2 al termine dei novanta minuti. Grazie alla rete della vittoria di Ferrazzo, i bianco verdi scavalcano in classifica gli avversari di oggi salendo a quota ventitrè punti. Gol con il selfie alla ‘Totti’ per Colaiacavo nella ripresa al secondo minuto, rete del momentaneo 2-1.

La partita. È Domenico Ferrazzo, al17’ del primo tempo, a sbloccare il risultato grazie all’uno due con il compagno Madonna, seguito dalla rete del vastese (1-0). Il vantaggio casalingo dura appena un giro d’orologio, quando Taraborelli colpisce di testa su calcio d’angolo e mette i conti alla pari (1-1). Al ventiduesimo gol annullato per fuorigioco degli ospiti. Dopo quattro minuti, Madonna ha trai piedi la palla del vantaggio ma a tu per tu con il portiere spreca. Nell’ultimo minuto della prima frazione di gioco, una punizione insidiosa dei lancianesi fa tremare il Monteodorisio, ma la palla esce fuori sfiorando il palo sinistro. Nella ripresa gol fulmineo dopo appena due minuti di gioco di Colaiacavo che, servito da una bellissima palla filtrante di Ferrazzo, mette la sfera in rete e festeggia scattandosi un selfie ‘alla Totti’ con i suoi compagni. Dopo il momentaneo vantaggio, brutte notizie per i padroni di casa: Zapponi viene espulso per doppia ammonizioni dall’arbitro che giudica le sue proteste- minime rispetto a quanto accaduto in precedenza- troppo eccessive e lo invita ad andare negli spogliatoi tra gli sguardi increduli di compagni e dirigenti. In dieci il Monteodorisio riceve subito un brutto colpo: D’Ulisse, dopo un rimpallo fortunato, si trova trai piedi il pallone e calcia in rete(2-2). Subito una buona possibilità per Madonna per cercare il vantaggio, ma l’attaccante vastese la spara di poco alta sopra la traversa. È al38’del secondo tempo che i casalinghi possono festeggiare. D’Adamo sulla fascia vince un contrasto, la palla finisce a Madonna che in maniera superlativa serve Ferrazzo che di piatto segna ed esulta ‘suonando’- a modi violino- la bandierina del calcio d’angolo. Nel finale i lancianesi tentano l’assalto finale, ma sarà inutile, così come il tentativo di segnare- visibilmente con l’aiuto de entrambe le mani – di Di Paolo su un cross da calcio d’angolo. L’arbitro prima convalida la rete, ma poi capisce che quello che è accaduto ha ben poco di regolare. Triplice fischio e vittoria per i ragazzi di mister Ascatigno che ora potranno preparare al meglio il match della prossima settimana contro il Casalbordino.

Nell'altro anticipo della sedicesima giornata, lo Sporting San Salvo riceve una sconfitta per 4-2 in trasferta contro il Marcianese, rimanendo fermo a quota 21 punti in classifica. Domani in campo le altre squadre, oltre alla seconda e terza categoria.

