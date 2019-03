Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Luigi Martella di Vasto, dell'istituto comprensivo Rossetti guidato dalla dirigente Maria Pia Di Carlo, hanno vissuto ieri una mattinata dedicata alla conoscenza del corpo umano. Ospite d'eccezione è stato il professor Enzo Di Prinzio, primario del reparto ortopedia del San Pio da Pietrelcina di Vasto, che ha tenuto una interessante e coinvolgente lezione sull'apparato scheletrico. "È stato il primo di una serie di incontri nello studio del corpo umano -hanno spiegato le insegnanti di scienze -. Gli alunni hanno partecipato con attenzione e interesse alla lezione del professor Di Prinzio che, con tanto di scheletro al seguito, ha saputo coinvolgerli per spiegare loro nomi e funzioni". Nei prossimi mesi proseguiranno gli incontri dei ragazzi, in particolare delle quinte, con medici ed esperti per una conoscenza davvero accurata del corpo umano.