È in programma per domenica 18 gennaio la terza giornata "open day" presso l'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico "Ridolfi-Zimarino" di Scerni.

Gli studenti e i genitori interessati potranno visitare le strutture della scuola e confrontarsi con docenti e alunni per informazioni sull'offerta formativa. Sarà inoltre possibile seguire un percorso laboratoriale a tema tecnico-scientifico.