Saranno tanti gli appuntamenti che si svolgeranno in città in occasione della festa di Sant'Antonio abate, per una tradizione sempre forte che unisce fede e cultura popolare. Si inizia questa sera, 16 gennaio, vigilia della festa religiosa, con i gruppi di cantori che intoneranno Lu Sand'Andunie, racconto in musica e versi in chiave allegra della vita del santo patrono degli animali.

Due i gruppi che tradizionalmente percorrono le vie della città: Vasto com'era, che esegue il canto prima nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, dopo la messa delle 18 per poi spostarsi in piazza Diomede. E poi c'è la comitiva del Cavaliere, che esegue il canto in piazza San Pietro per poi spostarsi in giro per la città. [le immagini e i video del 2014]

È festa anche nel quartiere Sant'Antonio abate. Oggi si concludono i giorni del triduo, mentre domani, 17 gennaio, alle 18 sarà don Massimo D'Angelo a celebrare la messa solenne, seguta, alle 19, dalla benedizione degli animali e dalla distribuzione del panone di Sant'Antonio. Si concluderà con i fuochi pirotecnici. [le immagini del 2014]

Anche a Pagliarelli non mancano le iniziative. Domani, alle 18, la santa messa con la benedizione del fuoco di Sant'Antonio abate. Domenica, 18 gennaio, alle 9 la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti della terra. Poi, alle 9.30, la messa seguita dalla benedizione degli animali e dei taralli, seguita da un rinfresco accompagnato dai canti popolari. Nel corso della manifestazione saranno premiati l'animale più bello ed il più raro. [la festa del 2014]