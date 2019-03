Sono stati resi noti giovedì sera attraverso un comunicato della federazione abruzzo, i nomi dei convocati per le amichevoli con le altre rappresentative provinciali della regione Abruzzo. “In occasione della formazione della Rappresentativa che parteciperà al '54° Torneo delle regioni' che si terrà in Lombardia dal 31 maggio al 6 giugno 2015- si legge nel comunicato della categoria giovanissimi- il Selezionatore Tecnico, Sig. Crisante Silvano, unitamente all’ allenatore in seconda sig. Periotto Andrea, ha provveduto alla convocazione dei calciatori della provincia di Chieti per una seduta di allenamento di rifinitura che si terrà lunedì 19/01/2015 alle ore 15.00, presso il Campo Comunale di Montemarcone di Atessa (CH)- campo con fondo in erba. Gli stessi sono convocati per la gara che si terrà giovedì 22/01/2015 alle ore 16.00 presso il campo Comunale di Casalincontrada (CH) con la Rappresentativadi Pescara”. Tra i nomi pubblicati e resi noti della categoria giovanissimi compaiono: Andrea Ciccotosto, Andrea Farina e Valentino Santilli della Bacigalupo Calcio Vasto; Pierpaolo Della Morte, Giovanni Pio Lazetera e Giuseppe Luca Natalini della Virtus Vasto.

Per quanto riguarda invece la categoria allievi, non ci sarà nessuna seduta di allenamento ulteriore e si giocherà direttamente mercoledì 21 gennaio l’amichevole con la rappresentativa di Pescara sempre a Casalincontrada. Tra le convocazioni compaiono i nomi di: Michele Benvenga della Bacigalupo Calcio Vasto, Andrea Tartaglia del Cupello Calcio, Giampiero Di Pietro dell’U.S. San Salvo ed Eugenio Bruno e Marco Del Casale della Virtus Vasto. Le sfide in programma per la rappresentativa di Chieti sono le seguenti:

21.01.2015 Chieti - Pescara (Allievi )

22.01.2015 Chieti - Pescara (Giovanissimi)

04.02.2015 L’Aquila - Chieti (Allievi)

05.02.2015 L’Aquila - Chieti (Giovanissimi)

18.02.2015 Chieti - Teramo (Allievi)

19.02.2015 Chieti - Teramo (Giovanissimi)