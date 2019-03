È Tiziana Morandi, toscana di 53 anni, sposata, con una figlia, la nuova responsabile dell’Area Territoriale Centro di Poste Italiane che comprende le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna.

In Azienda dal 1982, ha ricoperto nel corso degli anni varie posizioni, fino ad assumere, nel 2000, il ruolo di Direttore Provinciale a Chieti e, successivamente, a Reggio Emilia, Modena e Milano. Nel 2011 è stata nominata Responsabile di Area Territoriale per la Toscana e l’Umbria, ruolo che ha ricoperto per tre anni. Ora è chiamata a dirigere l’intera attività delle tre regioni dell’Area Centro costituite da 1.060 comuni.

"È per me motivo di grande orgoglio essere chiamata a dirigere l’Area Territoriale più grande e più importante d’Italia" ha sottolineato Tiziana Morandi. "Il mio impegno e quello di tutti i miei collaboratori è già indirizzato ad assicurare un servizio sempre più in linea con le aspettative e le esigenze dei cittadini. La sinergia con le amministrazioni locali e le imprese rappresenta inoltre un ulteriore importante obiettivo per contribuire allo sviluppo del 'Sistema Paese' che la nostra azienda garantisce attraverso un presidio capillare e costante sul territorio e lo sviluppo di canali dedicati ad aziende, operatori economici e pubblica amministrazione".

Nell’intera Area Territoriale Centro - spiegano da Poste Italiane - sono impegnati quotidianamente circa 12.500 dipendenti, che garantiscono, tra l’altro, l’operatività di 1.711 uffici postali. Solo in Abruzzo sono presenti 479 uffici postali, 53 dei quali aperti al pubblico con orario continuato fino alle 19.05, con una media per bacino di un ufficio postale ogni 2.745 abitanti. Nel territorio sono distribuiti 245 sportelli automatici quasi tutti esterni, operativi h 24, presso i quali è possibile prelevare denaro contante ed effettuare diverse altre operazioni anche dai titolari di carte di credito aderenti ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB, Diners o American Express. Nella regione sono anche presenti 196 “Sportello Amico”, la rete di sportelli realizzata per semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, dove oltre a richiedere il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, le visure catastali ed altro, è possibile ad esempio pagare i ticket sanitari.

Per venire incontro alle esigenze delle aziende sono operativi anche 6 uffici Posteimpresa, a Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, Teramo e Sulmona, un canale dedicato interamente alle imprese, ai piccoli operatori economici e ai liberi professionisti, dove opera personale specializzato per settore di attività in grado di offrire tutto il supporto necessario alle specifiche esigenze di business, proponendo le soluzioni più adatte all’attività svolta.