Ventunesimo turno di campionato in Eccellenza e fine settimana di derby per le squadre del territorio. Due match con i riflettori puntati quelli che andranno in scena domenica tra il Vasto Marina ed il Cupello Calcio- di scena all’Aragona- e tra il San Salvo e la Vastese Calcio al comunale di Cupello. Partiamo proprio da quest’ultima sfida. Anche se per molti non può essere considerato un derby, alla realtà dei fatti lo è a tutti gli effetti. Sulla carta, guardando i numeri di questa stagione, la sfida tra l’U.S. San Salvo e la Vastese Calcio mette in campo forze impari. I bianco blu sin’ora hanno collezionato dieci vittorie, due pareggi e sei sconfitte, andando in goal ventitre volte e subendo quattordici reti. Seduti al quinto posto della classifica, i sansalvesi ora più che mai guardano ai playoff come ad un obbiettivo plausibile e sul quale puntare. Dopo due vittorie consecutive- contro il Cupello (2-1) il 6 gennaio e ad Alba Adriatica (1-2) la settimana scorsa- il San Salvo proverà a siglare il tris, portandosi così sempre più vicino alla sicurezza playoff. Si respira tutt’altra aria in casa Vastese. Dopo il pareggio amaro di domenica scorsa all’Aragona, mister Vecchiotti cerca il primo successo in panchina cercando di mettere ordine nella sua nuova squadra. L’obiettivo sicuramente dovrà essere quello di ripetere il primo tempo giocato contro l’Acqua & Sapone, nel quale i biancorossi hanno espresso un buon calcio, ma soprattutto si sono visti undici giocatori con fame di gol. Quello che non dovrà accadere, di riflesso, è ciò che è avvenuto nella ripresa: una squadra con la partita in mano che si fa recuperare e che rischia addirittura di prendere il gol della sconfitta- se così fosse andata, si sarebbe parlato di disastro. Così non è stato, ma l’amarezza e la frustrazione nel dopo partita per Soria e compagni era quasi tangibile nell’aria. Confinati nella parte bassa della classifica – dodicesima con quattro punti in più rispetto alla zona playout- la Vastese sin’ora ha collezionato una sconfitta in meno rispetto ai cugini del San Salvo, ma solo quattro vittorie e dieci pareggi portati a casa. Domenica i biancorossi dovranno mettere in campo tutte le proprie qualità per buttare via e lasciarsi dietro le spalle tutti i malumori che circolano nell’ambiente, in una stagione iniziata e proseguita male sin’ora. Con obbiettivi diversi e più di una motivazione per fare bene, entrambe le formazioni si batteranno per novanta minuti. In attacco la sfida vede contrapposti i due bomber delle rispettive squadre: da una parte Soria (sino ad oggi con qualche decimo di febbre che non gli ha permesso di allenarsi) a caccia della nona rete in campionato, e dall’altra Marinelli che insegue il tedicesimo sigillo in stagione. “A seguito dell’ordinanza della Forza Pubblica – si legge in una nota inviata dalla società bianco blu- si precisa che le due tifoserie avranno un ingresso separato. Si ribadisce anche l’assoluto divieto di utilizzo di fumogeni e mortaletti di ogni genere, con le forze dell’ordine che effettueranno severi controlli. Inoltre, durante l’intervallo del match, è vietato uscire dall’impianto sportivo”. Insomma, c’è tanta attesa per questa partita. Mentre, per quanto riguardano le ultime news di mercato per la Vastese, ieri sera è arrivata la firma di Mattia De Fabritiis (questi ultimi due anni circa quaranta presenza col Teramo in C2) e Giuseppe Berardi.

Grande attesa anche per l’altro derby in programma nella ventunesima giornata di campionato tra il Vasto Marina ed il Cupello Calcio. Anche in casa dei biancorossi non si sta vivendo un periodo facile, soprattutto dopo l’infortunio di D’Alessandro- frattura al malleolo. I vastesi siedono nella ‘terra nera’ della classifica, penultimi a tredici punti e a meno nove dalla salvezza. Il compito della squadra del presidente Cirulli sarà riuscire a trovare una vittoria il prima possibile per cercare di ottenere la salvezza. Malgrado i nuovi arrivi- che non hanno di certo deluso- la squadra vastese non è riuscita a vincere domenica scorsa con un uomo in più per metà gara, arrendendosi 2-1 controla Torrese.Insettimana era stato annunciato l’arrivo di una punta da poter affiancare a Torres, ma mister Di Battista all’ultimo ha rifiutato la possibilità di avere in squadra in attaccante ‘troppo maturo’, comunicando di voler puntare su un giocatore giovane per il futuro. A varcare le porte dell'Aragona domenica sarà il Cupello Calcio, galvanizzato dalla doppietta di Pendenza e dalla vittoria di lunghezza ottenuta nello scorso turno contro il Martinsicuro (4-1). Con l’arrivo di Sante Quintiliani- qualche minuto in campo per lui domenica scorsa-Avvantaggiato e compagni si trovano nella ‘terra di mezzo’ della classifica, a sei punti dai playoff e con otto punti in più rispetto alla zona playout. Vincere domenica significherebbe dare continuità di risultati per i rossoblu. I cupellesi sin’ora hanno avuto un grande contributo realizzativo- trenta reti segnate- ma allo stesso tempo nel reparto difensivo si è concesso un po’ troppo- venticinque gol subiti. Partita valida per capire meglio quale saranno le prospettive future del Cupello in questa stagione. Il Vasto Marina dovrà tenere sott’occhio l’attaccante Pendenza che rincorre la dodicesima rete in stagione. La ‘partita della verità’, se pur con prerogative diverse, dunque per tutte e quattro le squadre del territorio. Turno di riposo per la capolista Paterno.

Tutte le partite della ventunesima giornata:

Acqua & Sapone - Francavilla Calcio

Capistrello - Avezzano

Martinsicuro – Alba Adriatica

Montorio 88 – Renato Curi Angolana

Pineto Calcio – Torrese

S.Salvo – Vastese Calcio 1902

Sulmona Calcio – Miglianico

Vasto Marina – Cupello Calcio