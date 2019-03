Arriva dagli uffici comunali di Vasto il report per il 2014 delle attività dello sportello Informagiovani, gestito dall'Arci.

Questi i dati diffusi:

"Informazioni e servizi erogati: 1124

Nuove iscrizioni utenti: 180

Totale iscrizioni utenti da gennaio 2007 al 2014: 1171

Totali informazioni e servizi erogati da gennaio 2007 al 2014: 8350

Visite totali sul blog "Informalmente Informati" dal 2007 ad oggi: 382.849

Pagine totali visitate sul blog "Informalmente Informati" dal 2007 ad oggi: 623.720

Amici profilo facebook: 5000 + 935 "mi piace" e 711 seguaci per un totale di 6646 contatti.

L’informagiovani tramite facebook è in contatto con tutti gli Informagiovani presenti in italia e degli Europe Direct presenti in Europa ed avviene un continuo scambio d’informazioni; inoltre c'è la possibilità di mantener un rapporto “peer to peer” con l'utenza.

Progetti attivi:

Banca del tempo - scambio del proprio tempo per mutuo aiuto

Free expression -siediti, colora ed esprimiti.

Vegan Merenda - condivisione e confronto su cultura cruelty-free

Antenna informativa Europe Direct Chieti - informazioni per trascorre un periodo all'estero finanziato dall'Ue.

Attività informativa:

lavoro, formazione, tempo libero, studi, iniziative europee, volontariato, servizio civile , garanzia giovani , associazionismo , attività riguardanti la Consulta Giovanile.

I servizi a disposizione sono i seguenti: bacheca annunci; compilazione modello curriculum vitae europeo; consultazione concorsi; consultazione giornali su opportunità di lavoro; colloqui motivazionali ; internet point; invio e ricezione fax; stampa modulistica e modelli.

Personale addetto allo sportello: 1

Ore servizio back office e front office: 20 ore settimanali".