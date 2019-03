Il primo videoclip della band The Lacklands è uscito oggi, sul loro canale Yotube, per la regia dei giovani Pierluigi Patella e Alessandro Sisti, con il supporto della troupe tecnica interna alla Moustache Production e del D.O.P. Giacinto Sirbo, fotografo vastese che ha curato la fotografia del cortometraggio “Novantagradi”, oltreché numerosi videoclip musicali. Il video, girato a Vasto durante le festività natalizie, racconta una storia d’amore dai risvolti drammatici. I protagonisti sono Federica Iuso e Massimo Ricciuti.

La band The Lacklands è stata fondata nel 2012 da Matteo La Verghetta, chitarrista, tastierista e autore del gruppo. Poco alla volta vi si aggiungono Guendalina Lalla (voce) e Dalila D’Attilio (batteria). I generi musicali a cui maggiormente si è ispira sono il post-punk, il post-rock ed il new wave, guardando con particolare interesse a gruppi come i “The Smiths”, i “The Cure” ed i “Velvet Underground”.

Il videoclip, a partire da oggi, sarà in concorso ai TimVision Web Film Awards nella categoria “video musicali”, dove potrà passare alla fase successiva con il contributo dei lettori e tramite una ferrea selezione operata da una giuria di qualità guidata da Gabriele Salvatores. Maggiori informazioni sul concorso saranno pubblicate nei prossimi giorni sulla pagina facebook della Moustache Production [clicca qui per votare]

Stereomind

The Lacklands

Guendalina Lalla (voce)

Matteo La Verghetta (chitarra)

Dalila D’Attilio (batteria)

Regia: Pierluigi Patella & Alessandro Sisti

Soggetto e sceneggiatura: Pierluigi Patella & Alessandro Sisti

D.O.P: Giacinto Sirbo

Cast: Massimo Ricciuti, Federica Iuso

Montaggio: Pierluigi Patella & Alessandro Sisti

Make-up Artist: Sara Brevetti

Costume Designer: Federica Iuso

Foto Backstage: Lorena Marinucci