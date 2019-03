Lo aveva anticipato il 16 dicembre scorso la presidente dell'associazione Ricoclaun, Maria Rosaria Spagnuolo, a margine dell'iniziativa "Le stelline della solidarietà" (qui l'intervista): quest'anno, dopo ben sette anni, a Vasto tornerà in piazza il Carnevale.

Adesso la conferma arriva anche dal Comune di Vasto, che comunica che "la Giunta, nella seduta di mercoledì 14 gennaio, ha deciso di organizzare la festa del Carnevale nella giornata di sabato 14 febbraio in collaborazione con l’Associazione di volontariato Ricoclaun, l’Associazione culturale 'Officina in Fermento', il Consorzio Vasto in Centro, la Confesercenti e la Confcommercio di Vasto, insieme a Parrocchie, Scuole, enti e associazioni".

Come sottolinea l'assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Sputore, "la finalità è di promuovere un evento che possa coinvolgere il territorio nel centro storico di Vasto andando indietro nel tempo, al tempo delle favole, senza dimenticare Cupido e San Valentino. Infatti – continua Sputore – in vari angoli del centro storico di Vasto saranno presenti associazioni di volontariato e culturali, scuole pubbliche e private, parrocchie e enti vari, vestiti a tema di una favola, o di un periodo storico, che organizzeranno giochi antichi o fantasiosi, coinvolgendo piccoli e grandi. Inoltre, scuole di ballo e palestre, proporranno esibizioni speciali. Inoltre, sarà predisposta una gara per premiare la coppia o il gruppo più fiabescamente vestito".

Soddisfatto, da parte sua, anche il sindaco Luciano Lapenna che sottolinea: "La manifestazione sarà l’occasione per realizzare reti di collaborazione con il territorio, mettendo in luce le risorse specifiche e creare un momento di divertimento e spensieratezza, soprattutto per le famiglie, riscoprendo una bella festa come quella del Carnevale".