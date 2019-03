Tre sfide in un giorno per le giovanili della Bacigalupo Calcio Vasto. A partire dagli allievi regionali superati per 2-0 dalla R.C. Angolana. Dopo un primo tempo equilibrato con un paio di pericoli creati dagli ospiti, nella ripresa i vastesi hanno tre-quattro occasioni limpide per vincere la partita ma non riescono a sfruttarle; e così, negli ultimi minuti, gli ospiti riescono a segnare due gol e a portare a casa il successo. Buon secondo tempo comunque per la squadra di mister Maurizio Baiocco che tra le mura amiche ha dimostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari; nel prossimo turno altro impegno interno contro il River Casale.

Tabellino

Bacigalupo-R.C. Angolana 0-2 (0-0)

Reti: 80´ Stefan (RCA), 80´+3´ Di Renzo (RCA).

Bacigalupo: Di Felice, D´Amario (D´Agostino), Vicoli, Di Casoli (Racciatti), Frangione, D´Alò, Benvenga, Irace (Napoletano), Fontana (Canosa), Fiore, Marzocchetti (Carriero). All. Baiocco





Brutta sconfitta dei giovanissimi regionali che vengono battuti per 3-0 sul difficile campo del Lauretum. In avvio grazie a un calcio d´angolo la gara viene sbloccata dai padroni di casa che sfruttano al meglio le palle inattive per creare pericoli agli avversari; i vastesi, in grande difficoltà in un terreno di gioco stretto e complicato come quello del "Mosca", non riescono a reagire e nella ripresa subiscono altre due reti dai locali. Prova opaca per la squadra di mister Luigi Menna, alla quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, mentre il Lauretum conferma il suo bel momento di forma conquistando l´ottava vittoria consecutiva. In casa Bacigalupo c´è da lavorare e impegnarsi al massimo per superare questo periodo negativo: dopo un inizio promettente sono arrivate le difficoltà che, in un campionato duro come quello regionale, sono tante per un gruppo quasi completamente nuovo che gioca insieme da pochi mesi. Ma le vere squadre si vedono proprio in questi momenti complicati: al posto di addossare colpe bisogna cercare di fare quadrato per ritrovare quella grinta e quella voglia che nelle prime giornate erano le caratteristiche principali del gruppo e che nell´ultimo mese si sono invece smarrite. Tornando a lottare su ogni pallone e ad avere umiltà e piedi per terra, la Bacigalupopuò risalire la china e recitare un ruolo da protagonista come a inizio campionato.

Il tabellino

Lauretum-Bacigalupo 3-0 (1-0)

Reti: 4´ Acerbo (L), 43´ Rossi (L), 48´ D´Agostino (L).

Lauretum: Luciani, Colarossi, Anselmetti, Acerbo, Di Marcantonio, Rossi, Di Fazio, Pica, Evangelista, D´Agostino, Acciavatti. All. Casciani

Bacigalupo: Roberti (Massimi), Ali, Maroscia, Plescia, Farina, Ciccotosto A., Santilli (Rossi), Cieri (Bruno), Lavacca (Danzi), Nuozzi (Molino), Ciccotosto C. (Catalano). All. Menna

Infine, pareggio esterno per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che impattano per 0-0 sull´insidioso campo della D´Annunzio Marina. Gara equilibrata con alcune occasioni da entrambe le parti, ma alla fine il risultato non si sblocca; punto importante per i vastesi che per la prima volta in questa stagione hanno mantenuto la porta inviolata, riuscendo a fermare l´ottimo attacco dei pescaresi che finora avevano segnato almeno un gol in tutti i match giocati. Nel prossimo turno per gli allievi sperimentali della Bacigalupo è in programma la sfida con il Penne.

Il tabellino

D'Annunzio Marina-Bacigalupo 0-0 (0-0)

Bacigalupo: Frangione, D´Amario, D´Agostino (Fosco), Di Lorenzo, Napoletano, Maccione, Antonino (Carulli), Racciatti, Canosa (Ciccotosto A.), Irace, Galiè (Ciancaglini). All. Baiocco

Loris Napolitano