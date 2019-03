Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Vasto, Luciano Lapenna, a seguito della comunicazione circa l’approvazione, all'interno del decreto "Sblocca Italia", del finanziamento di cinque milioni di euro per il raddoppio del depuratore di Punta Penna.

Come sottolineato dallo stesso Lapenna, "il raddoppio del depuratore di Punta Penna è un’opera pubblica necessaria e indispensabile per evitare il blocco e la congestione dell’attuale impianto progettato per una città di 27mila abitanti e arrivata oggi a 42 mila, senza contare il periodo estivo, l’attuale depuratore rischia di non essere più idoneo a garantire il necessario smaltimento delle acque".

Lapenna ha rivendicato di aver portato avanti "con forza e determinazione" la richiesta del finanziamento per il raddoppio del depuratore di Punta Penna, "attraverso un lavoro, discreto e silenzioso, che oggi ha prodotto i suoi effetti all’interno del decreto 'Sblocca Italia'. Ringrazio a nome della nostra comunità, per l’aiuto e l’impegno profuso, i parlamentari abruzzesi e in particolare l’ex sottosegretario al MEF, Giovanni Legnini, e l’onorevole Maria Amato. Adesso sarà l’ARAP, l’ex consorzio industriale, a predisporre e approvare i provvedimenti necessari per completare l’iter del raddoppio ed entro il 2015 i lavori saranno appaltati”.