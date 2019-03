"Sono molto soddisfatto dell’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza di altri due plessi scolastici di Vasto, interventi per oltre 400mila euro che garantiranno ai giovani scolari luoghi accoglienti e sicuri".

Questo il commento del primo cittadino di Vasto, Luciano Lapenna, riguardo all'aggiudicazione degli appalti per la messa in sicurezza della scuola primaria "Ritucci Chinni" di via Alcide De Gasperi e della scuola dell'infanzia e primaria di località Incoronata di Vasto. I lavori di messa in sicurezza, rispettivamente di 229.719,74 euro e di 171.425,36 euro, come ricordano gli uffici comunali, sono stati finanziati dal Cipe nell’ambito delle "Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali".

"In un contesto economico drammatico per gli enti locali - sottolinea Lapenna - reperire fondi per realizzare opere pubbliche non è cosa semplice, ma il lavoro quotidiano, discreto e silenzioso, ha permesso di raggiungere questo ulteriore risultato a tutela dei ragazzi e del personale dipendente. La messa in sicurezza delle scuole cittadine è sempre stata una priorità del mio mandato amministrativo e in mancanza di fondi economici la mia scelta tra il curare e mettere dei fiori nelle aiuole e garantire la sicurezza delle scuole sarà sempre quella che tutela i ragazzi e il cittadino".