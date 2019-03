Sono tornati in campo ieri pomeriggio i ragazzi della juniores d’Elite abruzzese per disputare il quattordicesimo turno in campionato. Alle 15:00 il Vasto Marina, di scena a Francavilla, ha ricevuto la quinta sconfitta stagionale perdendo 2-0. Una partita molto equilibrata tra le due squadre, segnata dalle reti nei minuti finali di Giancristofaro e Barbone. Sino all’infortunio alla caviglia di D’Alessandro- accompagnato in ospedale a fine partita- i vastesi erano riusciti a creare molto. Già nel primo tempo i biancorossi avevano dovuto fare a meno di Forte e Marchesani- per i due un leggero infortunio fisico. Nella ripresa, con la perdita in campo di uno dei ragazzi chiave del team, il Francavilla ha potuto infliggere l’assalto finale e, prima all’87esimo e successivamente nel recupero, si è portata a casa la partita. Quasi sicuramente D’Alessandro salterà la partita di domenica in prima squadra contro il Cupello.

Cattive notizie anche da Sambuceto dove la Vastese Calcio ha ricevuto una sconfitta anch’essa per 2-0, ma contro i ragazzi della Folgore Sambuceto. Logorata dalle assenze dovute ad infortuni, squalifiche e utilizzo di alcuni dei giovani portati con i senior dell’Eccellenza, i biancorossi subiscono il primo goal al 44esimo su un tiro sporco arrivato dopo una punizione al limite dell’area. Poi, dopo un secondo tempo non male per gli ospiti, sempre nei minuti finali arriva l’autogoal biancorosso ed il definitivo 2-0 casalingo. Il 4-3-3 messo in campo dai vastesi non ha certo demeritato, giocando una partita al massimo delle proprie forze. Anche i ragazzi nuovi in prova da diverso tempo hanno portato avanti una buona gara. La Vastese rimane a quota 15 punti in classifica, agganciata dal Miglianico ieri vittorioso 4-0 contro l’Acqua e Sapone.

Mentre entrambe le vastesi subiscono una sconfitta, siglano la vittoria sia Cupello che San Salvo. I cupellesi alle 15:00 hanno affrontato il Sant’Anna, squadra ultima in classifica a nove punti, riuscendo ad imporsi con il risultato di 2-1 in trasferta. La prima rete del match porta la firma di Rossi al 16esimodopo che gli ospiti erano riusciti a farsi avanti colpendo due pali. Poi il pareggio da calcio d’angolo dei padroni di casa al 30esimo e nella ripresa al 40esimo Di Croce si fa trovare pronto e permette ai suoi di festeggiare. Saldi al secondo posto a quota 26 punti, i rossoblu hanno schierato in campo ieri pomeriggio sei giocatori classe 1998, di cui tre partiti titolari e tre entrati durante la partita. Assenti Nanni, Luciano- utilizzat domenica in prima squadra- e Tucci- squalificato. Prossima sfida lunedì prossimo in casa contro l’Acqua e Sapone per il Cupello Calcio.

Infine il risultato più importante arriva dal campo sportivo di via Stinci dove alle 17:00 il San Salvo si è riuscito ad imporsi 3-1 contro l’imbattuta- sino a ieri- Renato Curi Angolana. In vantaggio dopo neanche un giro di orologio grazie al colpo di testa di Ramundo, i sansalvesi giocano un ottimo calcio, facendo circolare molto bene la palla e riuscendo a servire in velocità sia gli esterni che la punta. Al 30esimo la Renato Curi riesce a trovare il pareggio grazie ad un cross dal fondo che serve Maione che di gran forza calcia in rete. Ma la parità dura solo otto minuti. Al 38esimo infatti l’arbitro vede qualcosa che non va in area e indica il dischetto. Dai nove metri va Colitto che spiazza il portiere, segna e festeggia.