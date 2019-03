Dopo il falso allarme bomba di una settimana fa (l'articolo) una nuova telefonata anonima ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza in Abruzzo e Molise. La chiamata è arrivata questa mattina al 117 di Campobasso. All'operatore del numero di emergenza della Guardia di Finanza una voce con accento straniero ha detto di "fare attenzione alle scuole primarie di Pescara, Chieti, Vasto e Termoli". Immediatamente sono state allertate le Prefetture che hanno comunicato ai dirigenti scolastici di attuare tutte le misure di sicurezza.

Le forze dell'ordine hanno avviato i controlli nei pressi degli istituti primari delle città maggiori. Anche a Vasto e San Salvo, dopo la comunicazione del Prefetto, sono iniziati i controlli da parte delle forze dell'ordine, impegnando uomini e mezzi sia in uniforme che in borghese. Per tutta la mattinata è stato alto il grado di attenzione nei pressi degli istituti scolastici delle due città, mantenendo il controllo della situazione senza però allarmare alunni e genitori.

Sono anche in corso le indagini per cercare di risalire all'autore della telefonata anonima che dovrà rispondere di procurato allarme.