Erano in due e si sono presentati all'ingresso del supermercato Lidl di via Ripalta sabato sera a pochi minuti dall'orario di chiusura. I due sono entrati dalla porta scorrevole e hanno tentato di portare via del denaro ma, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, i due sono scappati. Secondo quanto riferito dal comando della Compagnia di Vasto i due erano armati, probabilmente con un taglierino o una pistola giocattolo. Sono stati all'interno del discount appena un paio di minuti poi, quando hanno capito che non sarebbero riusciti a mettere a segno il colpo, sono fuggiti. I militari hanno raccolto testimonianze sul posto per risalire all'identità dei due malviventi.

Un paio di anni fa, il 6 dicembre 2012, nello stesso supermercato era stata messa a segno una rapina da parte di una persona armata di taglierino (l'articolo).