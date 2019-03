Era a Vasto Marina per una serata con gli amici, Francesco Del Viscio, ex presidente della Consulta giovanile di Vasto, quando - dopo aver parcheggiato l'auto ed essere entrato in un pub - ha ricevuto una singolare telefonata. Un amico, infatti, gli chiedeva per quale stramba ragione avesse portato l'auto sulla spiaggia. L'ex presidente della Consulta, naturalmente, si è recato al parcheggio dove aveva lasciato l'auto e si è reso conto che era stata rubata. A quel punto è andato nel punto indicato dall'amico, un tratto di spiaggia nei pressi del pontile di Vasto Marina, e in effetti ha riconosciuto la propria auto che evidente era stata rubata e poi lasciata in mezzo alla spiaggia.

Nonostante il lieto fine, per aver ritrovato l'auto, l'ex presidente della Consulta ha avuto non pochi problemi a tirar fuori il mezzo dal tratto di arenile; l'auto, infatti, si era infossata e sono state necessarie diverse ore di lavoro per rimuoverla.

L'episodio è accaduto questa notte e stamattina l'ex presidente della Consulta si recherà dai carabinieri per sporgere denuncia.