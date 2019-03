Torna l'Edicola del Bar Walter con la prima puntata del 2015. Dopo la pausa per le vacanze natalizie riprende il consueto appuntamento del lunedì mattina. Al microfono di Stefano Troilo questa settimana si sono avvicendati Vincenzo Dipierro, della BCC Vasto Basket, Marco La Verghetta, campione regionale di tiro a segno e componente dello staff tecnico della nazionale paralimpica, e Fernando Ascatigno, giovane allenatore dello Sporting Vasto.

