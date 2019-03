Vasto, città di mare, gira vorticosamente come una barchetta di carta in preda ad un vortice d'acqua. Il pericoloso mulinello è generato dalla deriva del rapporto tra cittadini e istituzioni, uno scollamento sempre più costoso per la città. Le campagne di odio e disprezzo invocate dal primo cittadino sono montate ad arte o sono l'effetto di azioni o di mancate azioni?

Partiamo dall'accusa di polemica sistematica denunciata dal Sindaco di Vasto. L'impressione in effetti è di essere arrivati al punto in cui viga il detto "piove (o c'è il sole), governo ladro." Tuttavia - in un paese civile - minacce e ingiurie non possono essere giustificate, anche davanti ad un'ipotetica cattiva gestione amministrativa.

D'altra parte è evidente l'esasperazione dei cittadini, almeno di quelli che scelgono di esternarla. E' probabilmente la cifra di un malcontento ben più diffuso e profondo.

Guardando indietro, infatti, solo nell'ultimo mese, si è parlato di adesivi offensivi, pagamento della TARI per i disabili, difficile rapporto tra Amministrazione e Polizia Municipale, situazione ex-asilo Carlo Della Penna, mancata riscossione delle tasse, monumento all'Arma dei carabinieri.

Ognuno di questi argomenti è stato motivo di polemica, talvolta cruda, alimentando alla perfezione la campagna di odio e disprezzo di cui si parla. Scendere nel merito di ogni questione sarebbe esercizio arduo e io confesso di essere impreparato. Tuttavia il quadro che sembra emergere, unendo i puntini, pare delineare una situazione in cui a mancare sempre di più sia un sufficiente rapporto di fiducia tra cittadino e istituzione. Questo crescente scollamento era evitabile? Le campagne di odio e disprezzo sono montate ad arte oppure sono l'effetto di azioni o di mancate azioni? Cosa sarebbe successo con una gestione contraddistinta da maggiore prospettiva, empatia e, perché no, anche Carità?

Intendo proprio la carità, quella cristiana, la virtù laica incarnata ad esempio da grandi personaggi politici d'altri tempi come Alcide De Gasperi che ne fece uso, con grande umiltà, segnando la storia con il proprio impegno politico, cercando e facendo il bene del Prossimo: quello che oggi (troppo raramente) chiamiamo Bene Comune.

Empatia e carità – dunque - possono essere alcune delle chiavi usate per uscire da questo guado?

L'impressione, e assieme il timore, è che non cambierà nulla fin quando continueremo ad alimentare campagne di odio e disprezzo. Cambierà semmai qualcosa se ci armeremo tutti - politici e cittadini - della maggior capacità di metterci in discussione ed evolvere, leggere e farci un'opinione indossando - virtualmente - i panni dell'altro prima di giudicare e alimentare astio, prima di bollare il crescente malcontento di una Città come semplice campagna denigratoria. Occorre profondità.

La speranza, nutrita assieme a tanti cittadini come il sottoscritto, è di veder migliorare presto il rapporto di fiducia tra Istituzione e cittadini; se avverrà, sarà merito della qualità umana di coloro che si saranno messi realmente in discussione, con lucida onestà intellettuale, per il bene di Vasto, per il bene di tutti.

Renato De Ficis