Altro weekend senza bottino per la squadra del presidente Pasquale Cirulli. Il Vasto Marina in casa della Torrese perde 2-1. Primo tempo in ombra per gli ospiti che, malgrado la superiorità numerica ottenuta dopo l’espulsione di Passamonti per fallo da ultimo uomo su Torres, al 40esimo subiscono il goal di De Santis e vanno negli spogliatoi in svantaggio. Nella ripresa i biancorossi, dopo svariati tentativi, riescono a conquistare il pareggio con la new entry Montesano (preso in settimana).

Quando mancano cinque minuti dal triplice fischio, Adorante trova la rete della vittoria e chiude così il match. Sconfitta amara per i vastesi che, con un uomo in più, non sono riusciti a portare a casa il pareggio. Penultimo in classifica, il Vasto Marina dovrà tornare alla vittoria il più presto possibile. L'obiettivo è la salvezza e l'arrivo di una punta in settimana potrà forse cambiare qualcosa. Domenica c'è il Cupello in casa.

Tutti i risultati della 20esima giornata

Alba Adriatica- San Salvo 1-2

Avezzano- Sulmona 1-2

Cupello - Martinsicuro 4-1

Miglianico - Francavilla 1-1

Montorio 88 - Pineto 0-0

RC Angolana -Paterno 2-2

Torrese – Vasto Marina 2-1

Vastese 1902 – Acqua&Sapone 2-2



La classifica aggiornata

Paterno 43

Francavilla 38

Avezzano 37

Renato Curi Angolana 35

S.Salvo 32

Pineto Calcio 32

Torrese 30

Martinsicuro 28

Cupello Calcio 26

Capistrello 24

Montorio 23

Vastese Calcio 22

Miglianico 22

Acquaesapone 18

Alba Adriatica 13

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 6