Prima domenica in panchina per mister Vecchioti e un solo punto conquistato contro l’Acqua e Sapone. Match giocato con intensità e aggressività in attacco nel primo tempo, ma poi, in dieci per l'espulsione di Verna, i vastesi si fanno pareggiare. Errore dal dischetto per Soria nel primo tempo. A decidere le sorti della partita il pareggio di Marrone a tre minuti dalla fine.

La partita. Mister Vecchiotti sceglie il 4-3-3 ed i biancorossi partono subito forte. Dopo tre minuti è Soria ad avere la prima palla goal, ma viene anticipato dal difensore verde oro e cade a terra in area. Dopo tre minuti la partita si sblocca. Giuliano servito da D’Ambrosio di piatto manda la palla nell’angolo destro della porta. 1-0 all’Aragona. Passano sei minuti ed i biancorossi trovano il raddoppio con Cataruozzolo che, sul cross dalla linea di fondo campo di Soria, la infila sorprendendo Pompei che si tuffa troppo in anticipo. Un ottimo avvio di gara per i vastesi aggressivi e decisi nella metà campo avversaria. Passano quattro minuti e ancora Vastese in attacco con Soria che sfiora la traversa in rovesciata. Al 24esimo Spagnuolo colpisce di testa su un cross dal fondo, ma la palla va alta sopra la traversa. Fase di stallo nella seconda parte del primo tempo con poche azioni degne di nota. Al 37esimo Piccione su una punizione dalla destra crossa al centro dell’area dove trova la testa di Di Donato che deciso incorna e festeggia. Passano due minuti e in area dell’Acqua e Sapone l’arbitro vede qualcosa che non va, fischia e indica il dischetto. A battere il rigore è capitan Soria, ma la palla rotola fuori a pochi centimetri dal palo sinistro. Galvanizzata dal goal, l’Acqua e Sapone si fa avanti ma senza impensierire troppo la difesa di casa. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi. Nell’intervallo applauso del pubblico su invito dello speaker Giovanni Pacchiano per Vincenzo Cosco che in questi giorni sta giocando la propria battaglia contro il cancro.

Primi sei minuti della seconda frazione di gioco con i vastesi padroni del match e catapultati nella metà campo avversaria. Al dodicesimo Benedetto è costretto ad abbandonare in campo per infortunio. La sua condizione era già a rischio in settimana e al suo posto entra Napolitano. Al 70esimo palla buona per Soria che per non finire in fuorigioco la lascia a Bonuso, ma il portiere verde oro li anticipa entrambi e manda la sfera in fallo laterale. Ultimi venti minuti della partita caratterizzati da poche occasioni e dal possesso palla a favore dei vastesi. Solo all'80esimo gli ospiti si fanno avanti con il cross di Marrone per Planamente, ma quest'ultimo non aggancia bene. Un minuto dopo Verna commette fallo a centrocampo e riceve la seconda ammonizione, trovandosi costretto così a lasciare il campo. Ammonito anche Leo un minuto dopo per simulazione. In dieci, la vastese accusa l'inferiorità numerica e accade quello che nessuno si aspettava vedendo l'andamento della partita. All'87esimo Marrone, su assist di Del Gallo, trova l'aggancio vincente e riporta i conti alla pari. Nel finale l'Acqua e Sapone trova sicurezza e spende tutte le ultime energie per l'assalto finale, rischiando quasi di realizzare la terza rete. Dall'altra parte capitan Soria cerca il dribbling, ma la difesa ospite è attenta e spazza via in corner. La partita termina con gli ospiti in possesso palla. Un pareggio amaro per i biancorossi che hanno da recriminare il fatto di non aver chiuso la partita e dato così la possibilità ai verde oro di siglare il pareggio.



Formazioni

Vastese Calcio 1902: Leo, Abdoul, Stigliano, Spagnuolo, Giuliano, Benedetto, Bonuso, D’Ambrosio, Tarquini, Soria, Cataruozzolo. A disposizione: Antenucci, Castello, D’Adamo, Napolitano, Verna, Marchioli, Marinelli. Allenatore: Massimo Vecchiotti

Acqua & Sapone: Pompei, Luciani, Di Biase, Maiorani, Erasmi, Piccioni, Musto, Di Donato, Del Gallo, Marrone, Planamente. A disposizione: D’Orazio, Bassano, Giannetta, Guardiani, Minutolo, Sparvoli, Corti. Allenatore: Giuseppe Naccarella

Ammoniti: Piccioni, Maiorani (AS); Cataruozzolo, Leo (Vs)

Espulso: Verna (Vs)

Reti: 12’ Giuliano, Cataruozzolo 16’ (Vastese); 37’ Piccione, 87' Marrone (Acqua e Sapone)

