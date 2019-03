Al comunale di Cupello finisce 4-1 per i padroni di casa ai danni del Martinsicuro. Per i rosso blu una vittoria di lunghezza che permette ai ragazzi di mister Di Francesco di rifarsi dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il San Salvo. Nel primo tempo i casalinghi riescono ad andare subito in vantaggio al secondo minuto con il colpo di testa vincente di Pendenza. Il pareggio degli ospiti arriva grazie ad Emilii. Nella ripresa il Cupello riesce a concretizzare gli sforzi fatti ancora una volta grazie a Pendenza che segna, festeggia e porta i suoi sul 2-1. Passano i minuti ed i casalinghi trovano prima il tris con Quintiliani M. e successivamente il poker grazie alla rete di Ligocki. Vittoria meritata per i cupellesi che in settimana hanno dato il benvenuto a Sante Quintiliani, nuovo acquisto del mercato. Prossima settimana Pendenza e compagni affronteranno il Vasto Marina- alla ricerca di punti per salvarsi- in trasferta.

Formazioni

Cupello Calcio: Ottaviano, Antenucci, Berardi, Ligocki, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani M., Pendenza, Avantaggiato, Luciano. A disposizione: Capitoli, Di Renzo, Del Bonifro, Quintiliani S., Marchioli, Tucci, Fiermonte. Allenatore: Di Francesco

Martinsicuro: Perozzi, Porfiri, Emilii, Di Natale, Veccia, De Cesaris, Tedeschi, Carboni, Rosa, Nepa, Pietropaolo. A disposizione: Cinquegrana, Ricci, Travaglini, D’Alonzo, Latini, Prosperi, Piemontese. Allenatore: Vangioni

Tutti i risultati della 20esima giornata

Alba Adriatica- San Salvo 1-2

Avezzano- Sulmona 1-2

Cupello - Martinsicuro 4-1

Miglianico - Francavilla 1-1

Montorio 88 - Pineto 0-0

RC Angolana -Paterno 2-2

Torrese – Vasto Marina 2-1

Vastese 1902 – Acqua&Sapone 2-2



La classifica aggiornata

Paterno 43

Francavilla 38

Avezzano 37

Renato Curi Angolana 35

S.Salvo 32

Pineto Calcio 32

Torrese 30

Martinsicuro 28

Cupello Calcio 26

Capistrello 24

Montorio 23

Vastese Calcio 22

Miglianico 22

Acquaesapone 18

Alba Adriatica 13

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 6