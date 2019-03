Turno di campionato ricco di sorprese in Prima e Terza categoria. A partire dalla vittoria casalinga del Guastameroli per 2-1 ai danni del Fresa Calcio arrivata dopo le reti di Vasiu per gli ospiti e di D'Amario e Lanci per i casalinghi. È finita 1-1 la sfida tra l’Incoronata Calcio Vasto e Scerni con i goal di Mastriangioli per i casalinghi e di Di Matteo per gli ospiti. Il Monteodorisio torna alla vittoria e lo fa con un netto 3-1 ai danni del Roccaspinalveti, grazie alle firme del trio Ferrazzo-Antinoro-Pollutri per i biancoverdi, con l'unica risposta di D'Amelio per gli avversari. Nello scontro al vertice tra Palombaro e Casalbordino ad avere la meglio sono i casalinghi che scavalcano in classifica i casalesi di due punti grazie al 4-1 siglato questo pomeriggio. Rete di Tenaglia, doppietta di Pilli,seguita dal goal di Coletti per la capolista, mentre è Della Penna a siglare il goal tra le fila del Casalbordino. Vittoria anche per il Real San Giacomo (3-2 con lo Sporting San Salvo) e per il Trigno Celenza (1-0 contro lo Spal Lanciano). La classifica vede prima Palombaro, seguita dal Casalbordino, Real Montazzoli, Trigno Celenza e Fresa Calcio. Rinviata la partita Real Montazzoli-Paglieta a data da destinarsi.

Attendendo l’esito del match Dinamo Roccaspinalveti-Real Liscia, il dodicesimo turno di campionato in Terza categoria ha visto vincere la Sangiovannese 2-1 sul Pollutri Calcio -grazie alla doppietta di Pavone, il Real Carpineto Sinello (1-0 sul Real Cupello) ed il Vasto Calcio (2-0 sul Guilmi). Mentre un solo punto conquistato per Lentella e Casalanguida (2-2 il risultato finale tra le due squadre) e per lo Sporting Vasto con i Lupi Marini ( anche qui è finita 2-2). Classifica mutata con la capolista Sangiovannese a 26 punti, seguita dal Real Carpineto Sinello e Lentella.

Classifica aggiornata Prima Categoria

Palombaro 31

Casalbordino 29

Real Montazzoli 28

Trigno Celenza 25

Fresa Calcio 23

Marcianese 22

Spal Lanciano 21

Sporting San Salvo 21

Guastameroli 21

Monteodorisio 20

Real San Giacomo 18

Scerni 17

Casolana Calcio 16

Roccaspinalveti 15

Incoronata Calcio Vasto 12

Paglieta 9



Classifica aggiornata Terza Categoria

Sangiovannese 26

Real Carpineto 25

Lentella 20

Vasto Calcio 19

Virtus 19

Casalanguida 18

Dinamo Roccaspinalveti 15

Guilmi 13

Real Cupello 12

Pollutri Calcio 11

Sporting Vasto 8

Lupi Marini 6

Real Liscia 4