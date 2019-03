Si chiude con una sconfitta il girone d’andata dell’Audax Palmoli. Al campo sportivo Cieri passa la capolista Acese, con una vittoria per 3-1 in cui le siciliane hanno dovuto soffrire non poco per agguantare la 12esima vittoria stagionale. Per Montelli e compagne quella odierna è da archiviare come una prova comunque positiva. Le Panthers sono riuscite segnare un gol (per l’1-1 firmato D’Angelo) contro una squadra che in 12 giornate ne aveva subiti appena 4. Per l’Audax domenica prossima, nella sfida interna con il Centro Ester Napoli (battuto all’andata) ci sarà l’occasione di tornare a far festa.

La cronaca. La partita si accende subito. Al 2’ Di Ninni prova ad approfittare di un rilancio errato della retroguardia dell’Acese senza però impensierire l’attenta Sciacca. L’Acese inizia la sua pressione e Martinovic prova ad imbucare nella difesa dell’Audax con Altieri che è costretta a rifugiarsi in corner. Al 15’ D’Angelo lascia partire uno spiovente dalla tre quarti che finisce di poco fuori dalla porta siciliana. Un minuto dopo Bassano aggancia una palla che taglia il campo dalla sinistra alla destra ma tira alto. E’ il preludio del gol, perché la stessa attaccante dell’Acese semina le avversarie sulla linea di fondo e mette in mezzo un pallone che Settecasi deve solo spingere dentro. La squadra di mister Caniglia è ordinata in campo e l’Audax deve affidarsi al contropiede per provare ad impensierire la retroguardia della capolista. Al 20’ un contropiede due contro cinque non ha esiti positivi per le palmolesi. Al 25’ capitan Montelli manca l’aggancio in area e le padrone di casa si salvano solo perché Martinovic tira clamorosamente fuori. Un minuto dopo è brava Altieri ad uscire per anticipare la numero 11 siciliana. Quando il secondo gol delle ospiti sembra poter arrivare da un momento all’altro ecco che D’Angelo tira fuori dal cilindro un bolide da fuori area che sorprende Sciacca. Uno pari e grande festa in campo. Con il risultato tornato in parità cresce l’entusiasmo delle ragazze di mister Di Santo, con il contropiede di Pelliccia salvato solo dal portiere dell’Acese in uscita. Il tecnico delle Panthers prova la mossa del cambio di fascia tra Cravero e Bolognese. Le cose sembrano funzionare perché al 35’ la fresca convocata in azzurro (l'articolo) semina le avversarie sulla destra e mette in mezzo un pallone che però Bolognese spara alto. La beffa per la squadra di casa arriva a 3 minuti dalla fine del primo tempo. Un tiro da fuori costringe Altieri a smanacciare sulla traversa. Martinovic è brava a crederci ed arrivare a colpire di testa per la rete del 2-1. Con il ritrovato vantaggio l’Acese ritorna a spingere, Altieri salva due volte la porta prima che l’arbitro fischi la fine del primo tempo.

Al rientro in campo l’Acese prova a mantenere la partita sotto controllo provando anche ad arrotondare il risultato. Mister Di Santo manda in campo la nuova arrivata Ciccalè al posto di Cravero, ma la retroguardia siciliana non lascia spazi di sorta. Dopo 11 minuti di gioco la squadra di casa perde Di Ninni, che lascia il campo per infortunio. Mancando anche Pastò, squalificata, il potenziale in attacco è ridotto all’osso. Al 22’ è provvidenziale l’intervento di capitan Montelli per salvare la porta dell’Audax. Un minuto dopo azione da moviola, con un tiro da fuori dell’Acese che carambola tra mano di Altieri e l’incrocio dei pali prima che il portiere dell’Audax pari a terra. L’Acese grida al gol ma la terna arbitrale lascia proseguire il gioco. La rete arriva cinque minuti dopo, direttamente da calcio d’angolo. La numero 8 Piro è brava a disegnare una traiettoria perfetta che dall’angolo sinistro finisce in rete sul palo opposto. Tre a uno e partita chiusa, con l’Audax che timidamente prova a riaffacciarsi in avanti. Non accade più nulla di rilevante, con l’Acese che al triplice fischio può festeggiare. Un bel messaggio di sport arriva dalle due squadre che si abbracciano a centrocampo e poi corrono sotto la tribuna per ringraziare il pubblico (c’era anche una buona rappresentanza giunta dalla Sicilia). Le due squadre si ritroveranno a fine campionato, sperando di poter festeggiare insieme per i rispettivi obiettivi raggiunti.

Audax Palmoli – Acese 1-3

Audax Palmoli: Altieri, Mancini, Savelli, Pelliccia (34’ st Ricci), Montelli, Pasciullo, Di Ninni (11’st Angelone), D’Angelo, Bolognese, Marino M.P., Cravero (1’ st Ciccalè). Panchina: Berardini, Cicala, Ferrelli, Marino Allenatore: Di Santo

Acese: Sciacca, Marrone, Orlando (33’st Ficarotta), Di Bari, Masia, Risina, Settecasi, Piro, Bassano, Giuliano, Martinovic (43’ st Crisci). Panchina: Piscitelli, Foti, Lazzara. Allenatore: Caniglia