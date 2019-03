Sta per iniziare l'avventura di Massimo Casimiro, hair stylist sansalvese, nel reality Lookmaker Academy. Dopo la consueta trafila di provini, Casimiro ha ottenuto la "carta d'imbarco" per salire sulla nave Splendida che partirà domani dal porto di Genova. Durante la navigazione, che toccherà i porti di Civitavecchia, Palermo, Tunisi, Barcellona, Marsiglia, per far ritorno a Genova, lui e gli altri concorrenti saranno chiamati a realizzare look per i passeggeri secondo le serate a tema che verranno proposte.

Casimiro, nella sua lunga attività, ha lavorato nel mondo dello spettacolo come acconciatore e truccatore, partecipando a manifestazioni importanti. Ora si trova ad essere lui nei panni del protagonista. Il programma che verrà realizzato dalle registrazioni verrà mandato in onda nei prossimi mesi su Vero Tv, canale 55 del digitale terrestre.

L'obiettivo del talentuoso professionista sansalvese è certamente quello di vivere un'esperienza unica ma non nega di puntare alla vittoria finale, che gli permetterebbe di incassare anche una cospicua vincita. Per lui è il momento di concentrarsi e dare il meglio di sè nella crociera della Lookmaker Academy.