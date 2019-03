"Le minacce e le ingiurie nei confronti del sindaco di Vasto sono il frutto di una campagna mediatica di odio e di disprezzo che ha superato la civile convivenza e il legittimo dibattito politico". Lo afferma una "nota ufficiale di Luciano Lapenna" nella quale si commentano due recenti episodi: gli adesivi recanti scritte offensive nei confronti del primo cittadino e le minacce che ha subito in municipio ad opera di un disoccupato.

"La critica e la contrapposizione sono parte integrante di una sana e vivace discussione politica, tuttavia, laddove le critiche si trasformano in calunnie, le parole diventano turpiloquio e le opinioni denigrazione personale, siamo lontani da una civile convivenza e ciò non rende onore alla nostra città e a coloro che la animano con le proprie vite e il proprio lavoro. L’invito, sebbene in un clima di campagna elettorale permanente, è che la legittima critica politica non sfoci nella violenza fisica e verbale".