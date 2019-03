"Anche Berlusconi, che pure ricevette una statuetta in faccia e non adesivi, parlò di campagna mediatica di odio e di disprezzo, ma qualcuno della parte politica avversa arrivò persino a dichiarare che se l'era cercata".

Secondo Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, "Lapenna non è vittima di alcunché, così come non sono vittima di alcunché io, che ricevo da tempo lettere anonime e minacce irriferibili. Lapenna è soltanto responsabile, come sindaco, di aver condotto la città al punto più basso della sua storia. È anche responsabile di aver definito 'cialtrona' certa stampa, ma lasciamo stare. Tutto ciò, ovviamente, non significa che deve ricevere minacce e ingiurie, atti sempre deprecabili e da condannare. Senza se e senza ma. Anche quando a riceverle sono i consiglieri comunali di minoranza".