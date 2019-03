Visita istituzionale presso la struttura della fondazione Il Cireneo di Vasto per il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il quale ha voluto scattare una "fotografia istituzionale" di questa realtà che aiuta bambini, adolescenti e adulti affetti da autismo. Presenti insieme al presidente D'Alfonso, il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, l'onorevole Maria Amato, deputata del Pd, il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità, Mario Olivieri, il direttore dell'assessorato alla Sanità, Angelo Muraglia, Angelo Bucciarelli, del Partito Democratico, e i vertici delle forze dell'ordine, con il maggiore Giancarlo Vitiello per la Compagnia Carabinieri di Vasto e il vicequestore aggiunto, il dottor Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto.



Ad accogliere la delegazione delle autorità, Germana Sorge, resposabile della fondazione, che ha guidato la visita all'interno della struttura, spiegando funzioni, criticità e bisogni della stessa. Inevitabile un passaggio sugli accrediti per l'assistenza h24 che ancora mancano: "La Regione Abruzzo già paga le Asl delle altre regioni che accolgono i nostri ragazzi, non si capisce perché non si possano attivare delle strutture anche da noi".



Sulla questione il presidente D'Alfonso ha chiesto al dottor Muraglia i dati riguardanti l'eventuale organizzazione di una residenzialità h24; come precisato dal direttore, si tratterebbe di gestire un fabbisogno di circa 50 posti, per un tetto di spesa di 4 milioni di euro l'anno. Sulla richiesta della responsabile della fondazione circa la richiesta di riconversione in residenziale di 15 posti, Muraglia ha precisato che la struttura non è oggetto di riconversione, "però se si riscontra un effettivo bisogno di residenzialità, è possibile trovare un modo per riuscire ad averla; purtroppo però non posso non evidenziare come le strutture di questo tipo non fanno rete tra di loro".



La visita del governatore è stata accolta positivamente dall'onorevole Amato, che ha parlato di "segnale di attenzione" per un'area, quella vastese, per troppo tempo lasciata ai margini dalla politica regionale. Soddisfatto anche monsignor Bruno Forte, che ha raccomandato alle autorità regionali di non lasciare sole le persone che hanno bisogno di aiuto, come le famiglie delle persone autistiche: "Prego perché questo incontro porti i risultati sperati".

Nel video, intervista con gli obiettivi della visita e gli impegni del presidente D'Alfonso a favore della fondazione, oltre a una fotografia sullo stato dell'arte rispetto all'attivazione della Casa della Salute di Canneto.