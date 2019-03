La Nuova Direzione Didattica presenta il Progetto Continuità "A Scuola con gusto", rivolto a genitori e bambini della Scuola dell'Infanzia ed ai futuri alunni delle classi prime della Scuola Primaria e ed apre le porte dei 7 plessi di Scuola dell'Infanzia e dei 4 plessi di Scuola Primaria a bambini, alunni e famiglie. L'open day si terrà martedì 13 gennaio 2015, nei plessi delle scuole dell'infanzia dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, e nei plessi della scuola primaria dalle 15 alle 18.

"Nella certezza che il percorso che attende i nostri alunni è coinvolgente e motivante, che nell'incontro con le discipline di studio, con i compagni di classe, con i docenti e con tutti coloro che li accompagnano in questo cammino, i bambini troveranno occasioni di crescita e di armonico sviluppo della propria personalità, stimoli alla curiosità, spunti per appassionarsi alla conoscenza, per scoprire ogni giorno qualcosa di più e di più profondo su se stessi, sugli altri e sul mondo, il Dirigente Scolastico, Nicoletta Del Re, invita tutti coloro che si trovano ad affrontare la scelta dell'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia o al primo anno della Scuola Primaria, a partecipare alla giornata di Scuola Aperta".