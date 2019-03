Dopo la lunga pausa natalizia, tornano in campo le squadre di Prima e Terza Categoria, mentre per la Seconda ancora una settimana di stop- il campionato riprenderà domenica 18 gennaio. Circa due settimane e mezzo di pausa per i giocatori che militano in queste categorie i quali dovranno dimostrare di aver smaltito le calorie accumulate durante le feste. Tante sfide importanti domenica per quanto riguarda le gerarchie di entrambe le competizioni.



A partire dalla Prima Categoria con la sfida Guastameroli- Fresa Calcio, quest’ultima reduce dalla sconfitta in casa contro il Real Montazzoli (1-0). Per l’Incoronata Calcio Vasto un match casalingo contro lo Scerni. Le due squadre, rispettivamente penultima ed undicesima in classifica, si batteranno alla ricerca di una vittoria che per l’Incoronata potrà essere utile per rialzare la testa e magari allontanarsi il prima possibile dai bassi fondi della classifica, mentre per lo Scerni varrebbe come sesta vittoria stagionale- a fronte delle 8 sconfitte e un pareggio collezionati. Il Monteodorisio torna a giocare in casa dopo la sconfitta in trasferta contro lo Scerni (2-1) e lo fa sfidando il Roccaspinalveti. Le due formazioni sono divise in classifica da due soli punti. Per il Casalbordino trasferta in quel di Palombaro nello scontro al vertice. I casalesi sono primi ad un solo punto di vantaggio rispetto alle inseguitrici Real Montazzoli (impegnato in casa con il fanalino di coda Paglieta) e Palombaro appunto. Lo Sporting San Salvo, nell’intento di centrare la zona playoff, sarà di scena contro il Real San Giacomo 2006 – terz’ultimo a 15 punti. Infine per il Trigno Celenza una sfida importante contro l’inseguitrice Spal Lanciano (ad un punto dagli avversari di domenica). Tante sfide insomma in Prima Categoria e, al termine dei novanta minuti, la classifica potrà subire uno stravolgimento.

In Terza, invece, impegno casalingo per la Dinamo Roccaspinalveti che ospita in casa il Real Liscia alla ricerca del riscatto dopo la

pesante sconfitta ricevuta (4-1) con la Sangiovannese nel turno precedente. Il Lentella, sconfitta il 21 Dicembre dalla Virtus per 2-1, torna a giocare in casa ospitando il Casalanguida, quinto a 17 punti e con tanta voglia di confermare il proprio posto nei playoff. Anche per il Pollutri Calcio domenica sarà la partita del riscatto dopo la brutta figura fatta contro il Guilmi (3-1) e tra le mura amiche dovrà vedersela con la Sangiovannese. Mentre la vice capolista Real Carpineto Sinello sfida tra le mura amiche il Real Cupello. Lo Sporting Vasto, in cerca di punti, sfiderà i Lupi Marini in quella che sarà la partita per il terz’ultimo posto (tra le due formazioni solo due punti di differenza). Infine il Vasto Calcio, dopo la vittoria per 4-2 sul campo del Real Cupello nel turno pre-natalzio, giocherà davanti al proprio pubblico contro Guilmi cercando di evitare passi falsi. In caso di sconfitta dei casalinghi,infatti, le due formazioni si troverebbero pari a 16 punti in classifica. Anche in terza una domenica piena di appuntamenti validi a ridisegnare le gerarchie di questo campionato.