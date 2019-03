"L'atto di guerra scatenato a Parigi ha provocato un qualche sussulto in questa fettuccia di terra chiamata Vasto, abbandonata da Dio, dai politici e dagli uomini?". Lo chiede Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, in un comunicato stampa.

"I morti stesi per terra, morti per amore della libertà, hanno suscitato una qualche lacrima, non di retorica, ma di ardore, di rabbia e di ribellione non solo interiore? Al di là del silenzio del primo cittadino, c'è un qualche amministratore che abbia pensato di colloquiare con i presidi, oggi dirigenti, delle scuole per capire se non sia il caso di organizzare con giovani e adulti una qualche discussione comunitaria, se è vero che di comunità, e non di assembramento di animali, si parla? C'è qualcuno che abbia pensato di trascorrere una serata nella Pinacoteca di Palazzo D'Avalos per fare i conti non con le solite promesse politiche mai mantenute ma con il vuoto che resta, con l'aria fritta che stringiamo tra le mani dopo il sangue di Parigi? In questa fettuccia di terra chiamata Vasto, abbandonata da Dio, dai politici e dagli uomini, c'è una qualche voce che si levi per pronunciare le parole non dette per paura, per timore, per sottomissione? Oppure - domanda D'Alessandro - moriremo di silenzio e di niente, al riparo nel nostro cantuccio, senza una vignetta, senza un palpito, senza un filo di riflessione autentica, senza coraggio?".