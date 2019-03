Dopo il successo delle rappresentazioni tenutesi all'Auditorium comunale di Casalbordino il 3, 4, 5 e 6 gennaio, approda sabato 10 gennaio a Vasto lo spettacolo di Giovanni Tiberio Stattetantattente a lu Capitone, che andrà in scena al cinema teatro Ruzzi alle 20.00.

La brillante commedia dialettale è stata programmata in città dal Lions Club Vasto Host per una serata di beneficenza. Il ricavato sarà utilizzato dal club per progetti di solidarietà nel nostro territorio. Il costo del biglietto è di dieci euro. Tutti sono invitati a partecipare, sarà questa l’occasione per coniugare divertimento e solidarietà.

Sul palcoscenico saliranno gli attori della compagnia teatrale casalese “Ugo Zimarino”: Carlo Sallese, Nina Di Martino, Luigi Ferrante, Jessica Del Re, Alessandra Bologna, Luca Di Filippo, Emilia Moretta, Domenico Gnagnarella, Paolo Di Filippo, Giuseppe Fabio, Ludovica Zimarino; Maria Tieri è l'aiuto regista, Rosanna De Filippis e Viviana Siciliani le scenografe, Marco di Virgilio il tecnico e Fabio Moretta curerà le riprese video.