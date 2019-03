La Vastese cambia guida nella speranza di risollevare le sorti del suo campionato. È di questa mattina il comunicato che annuncia il nuovo allenatore, Massimo Vecchiotti.

"La Vastese Calcio 1902 comunica che in data odierna ha esonerato il tecnico Gian Piero Precali e contestualmente ha provveduto ad affidare la guida tecnica della compagine biancorossa al Mister Massimo Vecchiotti. Il nuovo tecnico già in giornata sarà in campo unitamente alla squadra per preparare la gara di domenica prossima con l'Acqua&Sapone".

Massimo Vecchiotti aveva già guidato la Vastese dall'ottobre 2012, quando aveva preso il posto di Luigi Baiocco, al gennaio 2013, quando aveva lasciato la squadra dopo alcune divergenze con la società. Ora torna in panchina in una situazione molto difficile, con una squadra a ridosso della zona playout.

"È una situazione inaspettata - commenta a caldo il neo tecnico biancorosso -. Per me, da vastese, è certamente una cosa bella allenare la squadra della mia città. La situazione è difficile ma chiara, dobbiamo pensare a risalire immediatamente e fare meglio. C'è da rimboccarsi le maniche e lavorare con serenità. Da parte mia c'è la massima disponibilità, ora vedremo come organizzare il lavoro, cercando di pensare in positivo e lavorando tutti insieme".