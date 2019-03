È prevista per sabato 10 gennaio alle ore 18 la presentazione del libro del giornalista Rai Umberto Braccili, Lo dico al tg, edizioni Ricerche&Redazioni. L'evento è organizzato dall'associazione per la sicurezza Nuova Alba e si terrà nella sede della stessa, in via Santa Lucia 38, con la partecipazione dell'autore del libro che interverrà all'incontro moderato dall'avvocato Angela Pennetta, presidente dell'associazione Nuova Alba. Il libro verrà presentato da Emma Columbro e Raissa Mancinone, rispettivamente segretario e tesoriere della stessa associazione.

Il ricavato della vendita del libro di Braccili andrà in parte all'associazione onlus di volontariato Abilbyte per l'acquisto di un puntatore oculare.