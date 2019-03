Dopo la notizia ufficiale arrivata in mattinata del cambio di panchina in casa Vastese, primo pomeriggio di allenamenti all’Aragona di Vasto per mister Vecchiotti. La decisione è arrivata dopo l'ennesima sconfitta dei biancorossi a Miglianico e con la Vastese ormai a ridosso della zona playout. Mister Precali, arrivato allo stadio intorno alle 15:00, dopo aver parlato con la società, si è fermato giusto il tempo per salutare uno ad uno i giocatori, senza spendere nessuna parola con loro riguardo il suo esonero.

Successivamente è arrivato Vecchiotti ed i giocatori sono scesi in campo per la seduta di allenamento. Pomeriggio in borghese per Soria che non ha preso parte all’allenamento come era già stato stabilito, avendo riscontrato in settimana un piccolo problema fisico, o almeno così è stato dichiarato.

Lungo dialogo con la società per l’attaccante vastese servito forse a chiarire alcuni aspetti riguardanti la scelta presa ed il cambio di panchina: Vecchiotti nel 2013 scelse di lasciare la Vastese quando quest’ultima reintegrò Soria nella rosa contro il suo volere. Domenica all’Aragona arriverà l’Acqua e sapone e l’imperativo per i biancorossi sicuramente è vincere per iniziare al meglio un nuovo cammino e creare magari entusiasmo intorno alla squadra. Con l’esonero di Precali sale a cinque il numero degli allenatori che si sono seduti in panchina in questi ultimi due anni nella Vastese Calcio. La strada per il riscatto è in salita e comincia da domenica 11 gennaio.