L'assessorato ai Servizi sociali del Comune di San Salvo ha predisposto un avviso pubblico per il sostegno alle famiglie in difficoltà. La somma complessiva stanziata per questa iniziativa è pari a ventimila euro, per un contributo economico, una tantum, previsto di almeno 150 euro a famiglia, determinato in base al numero delle famiglie aventi diritto. L'erogazione sarà effettuata a favore degli aventi diritto a partire dal reddito più basso e fino ad esaurimento della somma disponibile. A parità di reddito verrà data priorità al nucleo con un maggior numero di figli a carico.

Ad annunciarlo, gli uffici comunali di San Salvo, che precisano: "Possono accedere al beneficio i nuclei familiari con presenza di tre o più figli, compresi i minori in affido ed i figli maggiorenni, se a carico Irpef, residenti a San Salvo e i nuclei familiari con reddito familiare ISEE (redditi 2013) non superiore 12mila euro annui. L’avviso scade il 30 gennaio 2015".

"Con gesti concreti - commenta a riguardo il sindaco Tiziana Magnacca - riaffermiamo la nostra vicinanza alle famiglie di San Salvo che sono in difficoltà con la possibilità di accedere a un contributo straordinario destinato alla parziale copertura del pagamento delle bollette dell’acqua, dei rifiuti solidi urbani, energia elettrica e gas".

Per ulteriori informazione rivolgersi al Settore Politiche Sociali in piazza Papa Giovanni XXIII.