Si avvicina il momento dell'ultimo saluto ad Emanuele Pietropaolo, il 18enne vastese morto in seguito all'incidente avuto la sera del 5 gennaio in via Ciccarone. Tanti i pensieri carichi di commozione che in questi giorni sono rivolti a lui. (l'articolo) Pubblichiamo un ricordo inviato da Michele Sallese, presidente del Milan Club di Vasto, di cui Emanuele era appasionato socio.

"Vorrei ricordare Emanuele con due semplice righe. L’ho conosciuto circa un anno fa durante la prima trasferta del Milan Club in occasione della partita con l’Atletico Madrid. Non passava certo inosservato con il suo look, tanto che all’arrivo a San Siro un simpatico tifoso giapponese gli chiese una foto. Sempre col sorriso sul viso sempre pronto a scherzare gli bastava poco per farsi volere bene.

Abbiamo passato insieme diversi momenti spensierati e di allegria ed è cosi che tutti ti ricorderemo. Ciao Emanuele sarai sempre con noi in ogni trasferta e in ogni momento non ti scorderemo mai! Tutto il Milan Club di vasto si stringe vicino alla famiglia in questo momento tristissimo".