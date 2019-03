Nel recupero dell´8° giornata bella prestazione degli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche superano per 3-1 l´ostico Magliano. Il risultato si sblocca al 25´: perfetto assist di Canosa per Galiè che da attaccante vero è bravissimo ad anticipare di punta il portiere avversario. Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano e calano il tris con un Maccione in grande spolvero: il difensore vastese prima di piatto destro e poi con un preciso colpo di testa firma la doppietta personale che porta il risultato sul 3-0. Nel finale il Magliano accorcia le distanze segnando con Morgante il gol del definitivo 3-1; ottima prova per la squadra di mister Maurizio Baiocco che conquista una vittoria non facile contro un avversario insidioso. Nel prossimo turno è in programma la dura trasferta sul campo della D´Annunzio Marina.

Il Tabellino

Bacigalupo-Magliano 3-1

Reti: 25´ Galiè (B), 48´ Maccione (B), 53´ Maccione (B), 76´ Morgante (M).

Bacigalupo: Di Felice, D´Amario, D´Agostino, Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Napoletano (Ciancaglini), Maccione (Notarangelo), Antonino (Lavacca), Irace, Racciatti (Farina), Canosa (Cieri), Galiè (Santilli). All. Baiocco

Esito diverso e negativo per gli allievi regionali che iniziano con una sconfitta il girone d´élite perdendo per 2-0 sul campo del Poggio degli Ulivi. Il primo tempo vede le due squadre abbastanza bloccate: su una delle rare occasioni da gol i padroni di casa passano in vantaggio al 25´ con D´Incecco; i vastesi, molto timorosi e rinunciatari, sembrano prendere un po´ di fiducia poco prima dell´intervallo, quando Benvenga viene atterrato al limite dell´area e l´arbitro espelle un giocatore locale per fallo da ultimo uomo, ma la punizione di Fiore (da posizione davvero invitante) è calciata malissimo e termina nettamente fuori.

Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e mette la palla a terra, evitando gli inutili lanci lunghi che nella prima frazione erano stati facile preda degli alti e rocciosi difensori avversari: le occasioni più ghiotte capitano sui piedi di Vicoli e Fontana, ma in entrambi i casi il portiere locale riesce a respingere. La squadra di mister Maurizio Baiocco negli ultimi minuti si sbilancia e tenta il tutto per tutto andando vicina al pari ancora con Vicoli (tiro a lato), ma con un veloce contropiede all´80´ il Poggio degli Ulivi riesce a raddoppiare con Evangelista. Finisce così 2-0 una partita in cui i vastesi forse potevano fare qualcosa in più: bisogna comunque cercare di ripartire dal buon secondo tempo disputato nel quale in superiorità numerica c´è stata una discreta reazione, dopo una prima frazione che aveva visto i ragazzi troppo bloccati e impauriti. Ovviamente in questo girone d´élite, che vede al via le migliori squadre d´Abruzzo, le difficoltà sono tante, ma è una bellissima vetrina in cui la Bacigalupo cercherà di giocarsela con tutti, a partire dai prossimi due impegni casalinghi contro le forti R.C. Angolana e River Casale.

Il Tabellino

Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2-0

Reti: 25´ D´Incecco (P), 80´ Evangelista (P).

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli, Carriero, Frangione, D´Alò (Irace), Benvenga, Marzocchetti (D´Agostino), Natarelli (Napoletano), Fiore, Fontana (Galiè). All. Baiocco

Loris Napoletano