Ore 18,07 - I treni possono ripartire: nella galleria Vasto non c'è nessuna bomba. Nel giorno dell'attentato avvenuto in Francia, dove sono morte 12 persone e 20 sono rimaste ferite, qualcuno si è divertito a diffondere un falso allarme bomba, bloccando così per 3 ore e 45 minuti la linea adriatica. Nel caso in cui venisse rintracciato, il responsabile dovrebbe rispondere del reato di procurato allarme.

Ore 17,46 - I treni sono bloccati negli scali di Vasto-San Salvo, Porto di Vasto, Termoli, San Vito-Lanciano e Fossacesia. "Stiamo svolgendo un servizio assistenza ai passeggeri", dice Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto.

Ore 17,20 - Gli artificieri sono giunti sul posto. A breve inizieranno a setacciare palmo a palmo la galleria.

Ore 16,41 - Verranno eseguiti controlli accurati nella galleria Vasto, che si snoda sotto l'abitato della città per 6 chilometri e 800 metri. Sul posto c'è anche il magistrato Giancarlo Ciani, pm della Procura di Vasto.

Ore 16,40 - Soppressi i treni regionali Pescara-Termoli delle ore 15,13 e 16,03.

Il convoglio delle 14,20, invece, è fermo a Fossacesia e ai passeggeri è stato messo a disposizione un bus sostitutivo.



E' partito, invece il regionale delle 16,18 per San Vito-Lanciano: "Il disagio c'è", racconta Andrea Bischia, consigliere comunale di Vasto che si trova sul treno delle 16,18. "Il treno è pieno. Molti di noi sono diretti nel Vastese e non sappiamo come faremo dalla stazione di San Vito a ripartire per Vasto".

Ore 16,35 - Controlli sulla linea ferroviaria da Vasto fino a Foggia per capire se l'ordigno segnalato tramite una telefonata esista davvero. I pendolari fermi su un treno regionale a Fossacesia torneranno nel Vastese con un pullman sostitutivo.

La prima notizia - Lungo la linea ferroviaria adsriatica Italia divisa in due: trasporti ferroviari tra Nord e Sud interrotti a causa di un allarme bomba scattato tra le due stazioni di Vasto.

"Dalle 14.30 la circolazione ferroviaria fra Porto di Vasto e Vasto San Salvo (linea Pescara – Foggia) è sospesa per accertamenti dell’autorità giudiziaria". Così, con un brevissimo comunicato pubblicato sul proprio sito internet, Trenitalia, conferma il problema.