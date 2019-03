E' calato il sipario sul II°Trofeo Telethon di Falconara,manifestazione di pallavolo femminile under 16 che ha visto la partecipazione della Bcc San Gabriele Volley di Vasto, oltre alle squadre provenienti da tutta Italia, Dopo la fase a gironi -dove le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno ben figurato arrivando prime- le ragazza vastesi si sono classificate seconde nel girone dei vincenti e terze nella classifica finale. Lunedi 5 gennaio al Pala Badiali si sono svolte le premiazioni del torneo dopo il match tra la Nazionale Italiana di Sitting Volley e i Campioni Volley Master. A vincere il torneo è la Lardini Pallavolo Filottrano, mentre al secondo posto è salita la Pallavolo Fabriano, seguita dalla BCC San Gabriele Vasto, Anderlini Modena, Esino Volley, Collemarino, Tris Volley Polverigi, Benevento, Frosinone, Senigallia, Frascati e Moie.

Grande soddisfazione per Giada Russo (BCC San Gabriele Vasto), Camilla Giorgini, Nicol Giombini, Federica Malefora, Balzetti Alessia, Erica Paolucci, Martina Gardellini, Chiara Pedrazzi, Laura Mariani, Federica Nitrati e per coach Domenico Marcelli, ai quali è stato assegnato un premio speciale. Poi, in occasione della festa dell’epifania, a tutte le squadre è stato consegnato un pacco/calza con le prelibatezze di Giampaoli.

Un successo per il torneo e per l’intera iniziativa organizzata dall’Amministrazione falconarese e dal Gruppo Amici per lo Sport. Domenica 4 gennaio il Palabadiali si è trasformato in un grande cinema per la proiezione del film cartoon ‘Il Sogno di Brent’ realizzato da Andrea Lucchetta -giunto a Falconara per l’evento- e Alessandro Belli. Il filmato porta in rassegna l’attività dell’educazione stradale, prevenzione e sicurezza, puntando molto sul rispetto delle regole, sulla prudenza, sullo stile di vita sano e invita a farsi carico delle proprie responsabilità su scelte ed azioni che si compiono, oltre che evidenziare il concetto di integrazione,disabilità e normodotati.