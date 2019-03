A Villalfonsina ogni anno l’associazione “Amici del presepe” organizza il presepe vivente in città. L’appuntamento è giunto alla 17esima edizione quest’anno e, con la presenza di un centinaio di figuranti, la rappresentazione mischia al proprio interno tradizioni locali e richiami alla storia di Gesù. Già allestito in occasione della vigilia di Natale e nei gironi compresi dal 26 al 28 Dicembre 2014, il presepe vivente di Villalfonsina è stato riproposto ieri per l'ultima festa del natale. Attraverso un lungo percorso- quello allestito ieri in paese- è stato possibile degustare prodotti gastronomici di vario genere, a partire dalle 'Scrippelle', per poi passare ai salumi del posto, ceci e vino. Poi, nella parte finale del percorso, l’ultimo nato del paese si è calato nei panni del bimbo Gesù insieme ai rispettivi genitori – nelle vesti di Maria e Giuseppe. Un altro appuntamento che ha aiutato i presenti a vivere sino all’ultimo la magia delle feste, conclusesi ieri con l’Epifania.