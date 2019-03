Strutturare una rete di accoglienza al bambino dalla nascita all'adolescenza in collaborazione con i vari reparti dell'ospedale. È questo l'obiettivo principale dell'associazione "Io, mamma e papà", nata da poco a Vasto con tanta voglia di impegnarsi a favore degli altri e con tanti progetti già in cantiere. Il primo progetto presentato è stato l'evento libri-AMO giochi-AMO, iniziato con la raccolta di giochi, libri e musica dolce da destinare a tali percorsi.

"Il materiale donato - spiega la presidente Marisa D'Alessandro - è stato poi consegnato in occasione del Natale alle varie strutture ospedaliere dove il bambino si trova, per cause avverse alla sua salute, a soggiornarvi anche per poco tempo. Il primo passo è stato realizzato nel reparto di ostetricia/nido dove è stato donato un lettore cd per l'ascolto di musica dolce e giochi di vario genere. Molto è stato l'apprezzamento da parte dei responsabili medici dell'U.O. Ostetricia, Dott. F .Matrullo, e dell'U.O. pediatria/nido, Dott. L. D'Alonzo, e dalle rispettive Coordinatrici Dott. M.G. Buongiorno e Dott. P. Del Re".

Il progetto, come ha spiegato la presidente dell'associazione, vuole mettere a disposizione "dei giochi di vario genere nel reparto di ostetricia e nido atto a sostenere la prevenzione della gelosia all'arrivo del fratellino e/o sorellina, un lettore CD per l'ascolto di musica dolce per i suoi effetti positivi che esso può apportare sulle neo mamme e al piccolo arrivato. Con il parto molti eventi si intrecciano tra di loro sia a livello fisico che emozionale. Tale cambiamento può generare situazioni di lieve tensione".

Una parte del materiale è stato consegnato anche in pronto soccorso, in particolare un tavolo giochi e delle sedie per l'intrattenimento dei bambini. "Molto l'apprezzamento del responsabile medico Dott. L.Russo e della Coordinatrice Dott. C. D'Avino a cui sono stati consegnati anche giochi e libri", commenta la responsabile dell'associazione. "Il terzo passo - conclude Marisa D'Alessandro - in pediatria dove giochi e libri non possono di certo mancare con l'accoglienza della coordinatrice Dott. M.C. Regia Corte". Da parte dell'associazione il rignraziamento a chi " ha contribuito al progetto attraverso la donazione di libri, materiale ludico e donazioni economiche".

Pagina Facebook (clicca qui)

Email: associazioneiomammaepapa@gmail.com