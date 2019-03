All’Aragona tra Vasto Marina e Pineto finisce 2-1 a favore dei teramani. Passati in vantaggio al 15esimo del primo tempo grazie alla rete di Torres, i vastesi si sono fatti raggiungere dopo soli quattro minuti dal goal di Rachini e superare successivamente al 45esimo grazie alla rete firmata da Stacchiotti. Ripresa priva di goal allo stadio Aragona e l’esito della partita rimane quello della prima frazione di gioco. Malgrado la sconfitta, una buona prova da parte delle new entry del mercato, mentre non ha potuto prendere parte alla partita Direttore ( acquisto di questa settimana in casa Vasto Marina) per un ritardo nel tesseramento da parte della federazione svizzera.

La partita. Parte subito forte il match con Torres che al secondo minuto di gioco ha una buona possibilità in area, ma l’azione si conclude con un nulla di fatto. Al 15' l’attaccante si rifà, trovando la rete del momentaneo vantaggio del Vasto Marina con una grande ripartenza e con un diagonale finale che fa gioire i suoi. L’entusiasmo casalingo dura solo quattro minuti, quando Cacciatore al 19esimo colpisce la traversa e successivamente Rachini infila la palla dell’1-1. Dopo aver sfiorato il raddoppio con il colpo di testa di Maloku, gli ospiti proprio nell’ultimo minuto riescono a siglare il vantaggio grazie ad una deviazione sul tiro di Tacchiotti della difesa avversaria. Nella ripresa cresce l’agonismo e aumentano i contatti tra le due compagine, così l’arbitro è costretto a cacciare il cartellino in più di una occasione. Cartellino che poi sarà rosso quando Di Capua al 38esimo commette un fallo tattico al limite dell’area su Cacciatore e viene invitato ad abbandonare il campo. In dieci il Vasto Marina cerca di limitare i danni e Cialdini un minuto dopo salva i suoi dal 3-1.Dopo i quattro minuti di recupero concessi, arriva il triplice fischio. La partita finisce 2-1 per il Pineto Calcio.

Tutti i risultati della 19esima giornata

2000 Calcio Acquaesapone- Alba Adriatica 2-0

Capistrello- Renato Curi Angolana 2-3

Francavilla Calcio Nc- Avezzano Calcio 2-1

Martinsicuro- Torrese 1-0

Miglianico Calcio- Vastese Calcio 1902 2-0

Paterno- Montorio 88 2-0

S.Salvo- Cupello Calcio 2-1

Vasto Marina- Pineto Calcio 1-2

La classifica

Paterno 42

Francavilla Calcio Nc 37

Avezzano Calcio 34

Renato Curi angolana 34

Pineto Calcio 31

San Salvo 29

Martinsicuro 28

Torrese 27

Capistrello 24

Cupello Calcio 23

Montorio 22

Vastese Calcio 1902 21

Miglianico Calcio 21

2000 Calcio Acquaesapone 17

Alba Adriatica 13

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 6