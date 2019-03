Si è svolta ieri pomeriggio presso l'Agenzia per la primozione culturale di via Michetti la presentazione del calendario Anffas 2015, alla presenza del presidente dell'associazione, Paola Mucciconi, il dirigente scolastico Gaetano Fuiano, il fotografo Costanzo D'Angelo, che ha fornito le foto per l'edizione 2015 e lavorerà a un progetto per il calendario 2016 insieme alla poetessa e scrittrice Patrizia Angelozzi. Testimonial dell'evento, il soprano Alessandra Santovito e la pianista Maria Del Bianco.

Ad aprire l'incontro, la presidente Anffas Vasto, Paola Mucciconi, che ha voluto ringraziare l'Agenzia per l'ospitalità e l'Università delle Tre Età per la collaborazione, attraverso la concessione del pianoforte per gli intermezzi musicali attraverso cui Alessandra Santovito e Maria Del Bianco hanno animato l'incontro. La presidente Mucciconi ha poi spiegato il progetto che partirà nel 2015 grazie ai fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la collaborazione del fotografo Costanzo D'Angelo (Occhio Magico) e della scrittrice Patrizia Angelozzi: "Sarà un viaggio nel mondo dei ragazzi dell'associazione, grazie alla capacità di Patrizia di trasformare i sentimenti in parole e a quella di Costanzo di trasformarli in immagine".

A seguire, Gaetano Fuiano, dirigente scolastico del "Palizzi", ha annunciato un altro progetto, quello riguardante la costituzione di una rete gli istituti scolastici superiori di Vasto e il mondo dell'associazionismo per l'individuazione di buone prassi e la costituzione di un percorso formativo per tutti i docenti, con la sperimentazione di microprogetti.

A seguire, un intermezzo musicale, al termine del quale Patrizia Angelozzi e Costanzo D'Angelo hanno spiegato il progetto da portare avanti nel 2015 per il calendario 2016: "I protagonisti sarete voi - ha spiegato Patrizia Angelozzi rivolta ai ragazzi dell'associazione - con le storie e i meravigliosi percorsi di crescita che conquistate quotidianamente. Grazie a voi tutti possiamo riscoprire il valore di gesti e conquiste che troppe volte diamo per scontati".

Prima della conclusione, la presidente Mucciconi ha voluto sul palco il consigliere comunale Antonio Monteodorisio, per ringraziarlo dell'impegno profuso nell'ambito della mozione per l'esenzione della Tari alle famiglie con disabili gravi. Il consigliere di Forza Italia, comprensibilmente emozionato, ha ringraziato a sua volta i volontari e i ragazzi dell'associazione per l'intensa serata, confermando l'impegno sul fronte Tari. La mozione, infatti, dopo un primo passaggio in Consiglio comunale, tornerà in Commissione per essere discussa, nella speranza che si riesca a trovare una posizione condivisa tra maggioranza e opposizione: "Grazie per il vostro lavoro quotidiano - ha sottolineato Monteodorisio, rivolto ai volontari dell'associazione - che tutela questi ragazzi già costretti a superare notevoli difficoltà. Chi si occupa di politica non può non essere vicino a questi angeli".